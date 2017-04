Voro se moja sobre su futuro en el Valencia CF

La opción de Voro González como entrenador de la próxima temporada pierde fuerza, casi definitivamente, mientras el club negocia con el cántabro Quique Setién. "No me preocupa lo que pase a partir del 20 ó 21 de mayo, no contemplo entrenar en otro sitio, sólo que voy a trabajar en el Valencia. Es lo que hablé el 2 de enero con el club, tengo la ilusión por trabajar en el Valencia, ser útil y estar a gusto en cualquier área del club. Ahora mi cabeza se centra en los cuatro partidos que restan", dice el actual técnico.

El primero de esos cuatro retos será este sábado en el Santiago Bernabéu frente al Real Madrid. Voro confía en que sus jugadores van a ofrecer la versión más competitiva. Según el de l'Alcúdia, hay escenarios, como el Bernabéu, que ofrecen mayores motivaciones que otros, aunque asegura que no concibe que los futbolistas salgan a pasearse.



Esta en la rueda de prensa íntegra de Voro González:

-¿Cómo están Enzo Pérez, Mario Suárez y Siqueira? ¿Por qué no viajan al Bernabéu? ¿Cómo llegan Gayà y Rodrigo?

Gayá y Rodrigo están preparados, eso sí, tenemos en cuenta el periodo de inactividad largo que han tenido, sobre todo, Rodrigo. Enzo tiene una sobrecarga en los isquios y Mario, un golpe en la rodilla. Siqueira es baja por decisión técnica

-¿Está el Valencia capacitado para ganar al Madrid en el Bernabéu?

Por supuesto, vamos con esa ilusión, ellos se juegan la liga y el escenario y el rival nos motivan. Vamos a disfrutar con la ilusión de ganar a un grande

-Se habla de que hay un Madrid A y un Madrid B... ¿cuál prefiere?

El C, el filial (sonríe). Tiene grandes futbolistas y una plantilla espectacular, los que juegan sacan los partidos adelante. No estoy confiado por si juegan unos u otros, todos son buenos. No me dice nada cuales juegan

-Las lesiones de Enzo y Mario le dejan muy mermado el centro del campo

Estamos cortos, viene con nosotros Eugeni, intentaremos con lo que tenemos armar esa zona importante del campo lo mejor posible. El campo del Madrid es un escenario para cualquier futbolista deseable, no tenemos esa urgencia o necesidad de los puntos por motivos de objetivos, que es una desgracia, pero sí la necesidad de competir en un gran campo y ante un muy buen rival

-¿Qué le dan Munir y Santi Mina en la posición de '9'?

Zaza no podrá estar."Dentro de las pocas opciones, Munir ofrece algo más de velocidad, y Mina trabajo por el equipo. Cancelo es una baja importante, está entrenando bien... pero bien, allí no se gana solo con 11, también con los que puedan entrar más tarde al campo. Estamos centrados en que todos den el máximo, no podemos agarrarnos a nada más, por desgracia estamos sin objetivos, pero vamos con la libertad y sin la presión para poder rendir bien

-¿Qué manera hay de ganar al Madrid, el partido de la primera vuelta es una referencia?

Al Madrid es muy complicado arrebatarle la pelota, habrá que defender bien, también por dentro, aprovechar los espacios; partiendo de una buena organización defensiva, pero no meterse atrás, hay que saber también que son letales con espacios a la contra. El Madrid tiene excelentes jugadores

-¿Ya le ha dicho el club que pretende con su futuro?

No ha cambiado nada, nadie me ha dicho nada, el club elegirá el momento adecuado, ni me molesta ni me deja de molestar...

-En Granada se habla de Voro como una opción para entrenar allí la próxima temporada.

No voy a valorar hipótesis, primero tendré que hablar con mi representante, bueno primero buscarlo porque no tengo (bromea). No tengo noticia de lo que me hablas. Mi cabeza está en acabar bien estos cuatro partidos

-¿Qué cara veremos del Valencia, la de Granada o la de Málaga?

Me gustaría ver el resultado de Granada, sabemos donde vamos y la dificultad que entraña, nos gustaría ofrecer la mejor cara, aunque si es fea y sacamos los puntos estará bien. Pero allí hay que hacerlo bien... No concibo que nadie salga a pasearse, es complicado competir sin alicientes concretos, pero este partido los tiene, los partidos hay que jugarlos...

-¿Le preocupa el tema arbitral con la presión de jugarse la Liga en el bando madridista?

Lo que querrá el árbitro es que no se hable de él, estará sujeto a gran presión, cualquier error puede favorecer, creo que no querrá esas cosas. Respecto al ambiente, sabemos todas las dificultades que entraña jugar con un rival que tiene cerca una liga que hace tiempo que no consigue

-¿Cuál es el escenario que contempla Voro con su futuro?

No me preocupa lo que pase a partir del 20 ó 21 de mayo, no contemplo poder entrenar en otro sitio... si tengo que contemplar algo, es que voy a trabajar en el Valencia, lo que hablé el 2 de enero con el club. Tengo la ilusión por trabajar en el Valencia y ser útil, estar a gusto en cualquier área del club

-Por último, ¿está participando Voro con la planificación de la próxima plantilla?

No hablamos sobre cosas concretas de plantilla, pero sí hay una conversación fluida de fútbol y sobre el equipo con Alexanko y Alemany. No hay ninguna división, no he cambiado, y si me preguntan, respondo