Garay anuncia que Tamara Gorro está embarazada

Lo ha anunciado Ezequiel Garay en las redes sociales, su mujer Tamara Gorro está embarazada. El mensaje del futbolista del Valencia CF en redes sociales no puede estar más lleno de felicidad, ya que la pareja ha estado buscando este momento desde hace mucho tiempo.

Esto decía Garay: "Siempre soñé e imagine este día.¡Soy el hombre más feliz del mundo!Hoy puedo decir que después de tanto luchar, se acabo el sufrimiento. ¡¡¡MI ESPECTACULAR MUJER ESTÁ EMBARAZADA!!! Gracias amigo mío por enviarnos este gran regalo de la vida".

La alegría de Garay y Tamara Gorro está justificada por partida doble, primero porque van a ser padres de nuevo, y segundo porque ella se ha quedado embarazada. En este sentido, conviene recordar que el primer vástago de la pareja, la pequeña Shaila, nació a través de la técnica de la gestación subrogada, es decir, el vientre de alquiler.

La propia Tamara narró el sufrimiento de la pareja y los esfuerzos que hicieron para tener su primer hijo: "Han sido tres años de lucha, superación, altos y bajos. Tres años luchando por quedarme embarazada. Antes de casarnos quisimos quedarnos embarazados para poder dar la noticia en la boda. Pero van pasando los meses. Al año vamos al médico y me dice que nos derivan a a unidad de reproducción para ver qué es lo que sucede. Aparentemente ninguno tenemos ningún problema, pero ahí ya me dicen que yo no óvulo, pero hay un tratamiento que hace que ovúles, pero tampoco funciona".

Hasta 18 veces recurrieron a la fecundación in vitro, que tampoco funcionó: "Me volví reservada porque no quería que nadie sufriera. Un día vi llorar muchísimo a Ezequiel. Ante mi familia sólo he llorado una vez, detrás mucho, es doloroso. Pensé que yo era una mierda".

Este viernes, la pareja ha anunciado que van a ser padres otra vez y no hay más que analizar las palabras de Garay al anunciarlo: "Gracias amigo mío por enviarnos este gran regalo de la vida". Ahora solo falta que se cumpla el dicho que asegura que los niños vienen con un pan debajo del brazo y Garay pueda celebrar esta excelente noticia con una victoria del Valencia en el Santiago Bernabéu ante el Real Madrid. No en vano, ambos se conocieron siendo el defensa argentino futbolista del conjunto blanco.

