Rodrigo Moreno regresó a los terrenos de juego tras unos meses lesionado para tomar parte de la derrota de su equipo frente al Real Madrid en el Santiago Bernabéu.

Cómo te has encontrado

Bien dentro de lo que cabe esperar tras meses fuera. Se ha intentado pero no se ha podido, el equipo compitió bien. Es una pena, podíamos haber sacado algo positivo aquí.

Sois mejores de lo que dice la clasificacion

El equipo tiene demasiados altibajos en las últimas dos temporadas. Debemos competir en todos los partidos. Contra los grandes siempre salimos motivados, pero es difícil responder por qué no competimos igual contra rivales menores.

Me he recuperado bien de la lesión, espero jugar en los tres partidos que quedan y acabar con minutos la temporada.

Futuro de rodrigo

Hace unas semanas hablé, tengo muchísimas ganas de quedarme, de disfrutar del Valencia y del club, y estar donde merecemos. Obviamente el club va a decidir quien sigue y quien no. Hay que esperar la decisión del club y tomar un camino con otro.