Alves no se calla: "No sé qué interpretó el árbitro"

Diego Alves lamenta la derrota del Valencia frente al Real Madrid en el Santiago Bernabéu

Habéis tenido el empate, como os vais.

Hemos hehco un partido defensivamente bien, el Madrid no ha tenido grandes ocasiones. Hemos encontrado el gol, el Madrid ha reaccionado y han conseguido el gol de la victoria.

¿Os habéis merecido algo más?

El empate hubiera sido más justo. Creo que no han tenido tan claras. El Madrid en una jugada te pueden ganar el partido y así ha sido.

Cristiano y el penalti

No me ha dicho nada, me ha felicitado por pararlo y ya.

Irregularidad del equipo

Hay partidos que hemos jugado bien y hemos perdido y otros que hemos jugado mal y hemos ganado, ha sido un año para aprender y la temporada que viene debemos estar arriba. Por eso hemos hecho una temporada tan mala, por ser tan irregulares.

Penaltis y sigue aumentando la leyenda.

Son números, a mí no me obsesiona, no estudio como los tiran. Tengo la responsabilidad de pararlos.

Le has parado penaltis a Messi, CR, Costa, Griezmann.

Me sale natural, desde pequeño tengo esta característica, feliz por pararlo pero triste por no ayudar al equipo a ganar el partido.

Penalti riguroso.

Hoy estaba cerca, no sé qué interpretó el árbitro. Es triste y el Valencia es el equipo con más en contra. Hay algunos que sí han sido, pero otros que no. Es triste para el club y son cosas que deciden partidos, espermeos que el año que viene no sea. Los números están ahí.