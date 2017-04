Peter Lim pide 200 millones por el Valencia CF

¿Está en venta el Valencia CF? Es una de las grandes preguntas que se hace el aficionado en estos momentos. Meriton trata de dar un cambio de timón en la gestión del club, pero hay diferentes situaciones que hacen pensar que Peter Lim pueda estar valorando vender la mayoría accionarial.

Una es que no aparece por Valencia y por el estadio de Mestalla desde hace prácticamente un año, a finales de la temporada pasada, y otra que Layhoon, su mano derecha y presidenta de todas las empresas de su emporio, el próximo mes de julio dejará de presidir el club de Mestalla e incluso dejará de ser parte del consejo de administración.

El Valencia arrancará la nueva temporada con un presidente nuevo, Anil Murthy, con un director general nuevo, Mateu Alemany, con un director deportivo nuevo, José Ramón Alexanko y muy probablemente con un entrenador nuevo, ya que todo apunta que Voro no va a seguir y sobre la mesa hay diferentes nombres, uno de ellos el de Quique Setién, actual técnico de la UD Las Palmas.

Al respecto, conviene recordar que en la rueda de prensa en que se anunció la dimisión de Layhoon y que su sustituto en el cargo será Anil Murthy, ya se le preguntó al futuro presidente por esta posibilidad y esto fue lo que dijo: "No hay nada de venta, ni por dos millones ni por mil millones". Recientemente, el director general Mateu Alemany también se pronunció en términos similares en los micrófonos de Tiempo Descuento Valencia: "No de forma taxativa. Jamás me prestaría a un operación de venta de club".

Pues bien, según ha podido saber SUPER, el propietario del Valencia ha recibido recientemente una propuesta de compra de las acciones del club por parte de una empresa de capital no español, y su respuesta ha sido pedir 200 millones de euros.

¿Y cómo puede interpretarse esto? Por una parte se puede analizar desde el sentido de que pide una cantidad astronómica que viene a ser una manera de responder que no tiene intención de vender, tal y como aseguran Murthy y Mateu Alemany. Pero por otra, hay que tener en cuenta que 200 millones son los que Lim ha puesto para comprar el club, es decir, es el dinero líquido que tiene que poner para comprar el club una vez se cumpla el calendario de pagos pactado con la Fundación del Valencia CF tras ganar el proceso de venta.

Esos 200 millones se dividen en los casi cien de las acciones, que son los que ha de pagar según un calendario de pagos, y cien de la ampliación de capital que el propio Lim hizo al poco de adquirir el Valencia CF. Esta ampliación de capital está en estos momentos judicializada y cabe la posibilidad más que seria de que sea anulada ya que el juez ha admitido a trámite una demanda contra ella, pero mientras no sea así, son cien millones que Lim ha puesto. Si se anula la ampliación, obviamente, Lim los recuperaría y tendría la opción de volver a hacerla pero ya sin el defecto de forma por el que puede ser anulada.