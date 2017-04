El Valencia estuvo a punto de reventarle la Liga al Madrid

Eliminado Zaza por una amarilla en el partido anterior, el Valencia fue un equipo demasiado inofensivo y así es difícil aprovechar la oportunidad que se le presentó para hacerle mucho daño una vez más al Real Madrid, el líder que nunca acabó de imponerse en el terreno de juego, que desaprovechó el regalo de un penalti inventado para sentenciar y en la recta final era presa de los nervios por lo incierto del marcador y lo mucho que se jugaba.

No pudo esta vez el conjunto valencianista reventarle la Liga al Madrid en su propia casa. Aún así, la tragedia se mascaba en el Bernabéu cuando Parejo logró la igualada en un lanzamiento de falta a la escuadra. Una ejecución perfecta aunque Keylor pudo haber hecho algo más. Poco más de diez minutos por delante que resultaron demasiados, porque los de Zidane acabaron salvando la papeleta gracias a una acción individual de Marcelo, que en el 86 batía por bajo a Alves con la pierna derecha para mantener vivo a su equipo.

El Valencia compitió para puntuar hasta el final a pesar de esa falta de pegada que se hacía evidente desde el primer minuto, cuando Mina tuvo la oportunidad de poner a temblar el Bernabéu. Llegó forzado para rematar la primera, que rechazó Keylor, y se quedó con poco ángulo después para estrellarla en la parte exterior del poste. Ni Mina ni Munir ni por supuesto Orellana, que resolvió de manera casi grosera su única opción de remate a portería, imponen ningún respeto a las defensas rivales.

Pudo llevarse un empate a pesar de que tampoco hizo lo que se dice un gran partido, con demasiadas imprecisiones sobre todo en las salidas a la contra y encajando un gol, el que significaba el 1-0, en una jugada que debió defender con más intensidad. Carvajal, sin ninguna oposición por parte de Nani, centro con total comodidad para que Cristiano rematara de cabeza también solo, sin que nadie siquiera le molestara en el área. Salvando esa acción, el equipo estuvo bastante mejor en defensa, donde concedió pocas opciones claras al Madrid.

Si el Madrid no podía, el asistente de Gil Manzano decidió echar una mano e indicó al árbitro penalti en un forcejéo entre Parejo y Modric, en el que el jugador del Real Madrid se dejó caer. Lo tuvo Cristiano para hacer el segundo pero Alves le adivinó una vez más la intención. El regalo se le volvió en contra a los de Zidane, atenazados cada vez más al no poder sentenciar el choque. El árbitro no se lo quiso poner más difícil, porque perfectamente pudo echar a Casemiro por cometer una falta tras otra teniendo ya amarilla, pero eso a estas alturas sería ya ciencia ficción.