Pablo Fornals desmiente que tenga una cláusula de veinte millones de euros

Pablo Fornals, centrocampista del Málaga que está en la agenda del Valencia CF para la temporada que viene, ha desmentido que tenga una cláusula de rescisión de veinte millones de euros. Desde el club malacitano se asegura que el precio del jugador nacido en Castellón es ese, veinte millones, pero según ha podido saber SUPER, la cláusula del jugador es de doce millones de euros. La diferencia es sustancial, de ocho millones de euros, hasta el extremo que puede marcar la diferencia entre que el Valencia se plantee su fichaje o no se lo plantee.

El Málaga quiere renovar al futbolista, es decir ponerle una cláusula mayor, sabedor que dada la proyección que está protagonizando Fornals, pueda perderlo de un momento a otro. Este fin de semana sin ir más lejos, fue uno de los nombres propios de la victoria malacitana por 4-2 ante el Sevilla, ya que marcó un gol de muy bella factura tras un disparo duro desde fuera del área.

Tras el partido, Fornals habló para las diferentes emisoras de radio en zona mixta, y ante los micrófonos de El Transistor de Onda Cero, a preguntas de su presentador José Ramón de la Morena, se dio una circunstancia curiosa, y es que Fornals desmintió que su cláusula sea de veinte millones, si bien no quiso precisar la cantidad. Así fue la situación:

De la Morena le preguntó a Fornals si va a continuar la temporada que viene en el Málaga, y el futbolista dejó entrever que puede salir, ya que terminó diciendo "en verano ya se verá todo".

Esta fue la pregunta de De la Morena: "¿Tú eres de los que se puede ir o te quedas el año que viene?", y esta la respuesta íntegra de Fornals: "De lo que estoy seguro es que aquí estoy muy a gusto, tengo contrato hasta 2019, estoy disfrutando mucho con el míster nuevo y con cómo estamos jugando ahora, y en verano ya se verá todo. Eso ahora mismo no me preocupa, lo importante es acabar bien la temporada".

A continuación, el presentador de El Transistor preguntó: "¿Qué cláusula tienes?", y Pablo dijo "ahí no me mojo, el club lo dice y lo sabrá y ya se verá". Entonces terció en ese momento en la conversación José Manuel Velasco, periodista de Onda Cero, que se encontraba en la zona mixta de La Rosaleda junto a Fornlas, y dijo: "Veinte millones de cláusula tiene" pero lo curioso es que rápidamente añadió que Fronals, que se encontraba junto a él, "dice que no con la cabeza, dice que no".

Entonces De La Morena volvió a la carga: "¿No tienes veinte millones de cláusula Pablo?". Y el jugador después de dudar un instante terminó por decir "eso es algo que tenéis que averiguar vosotros". Y De La Morena inisitió: "Eso no hay que averiguarlo, esto está ahí puesto por si viene el Barcelona, el Atlético o el Madrid. 'A ver Pablo Fornals, ¿cuánto vale?' Pues mírelo en la etiqueta, y si pone veinte, pues veinte". En ese instante se produce un breve silencio y Fornals despeja balones fuera: "Sí, sí, como tú dices es".