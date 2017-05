David Villa renueva con New York City

David Villa está triunfando en la Mayor League Soccer de la mano de los New York City y el conjunto estadounidense no lo quiere dejar escapar. El delantero asturiano ha llegado a un acuerdo para ampliar su contrato una temporada más. Así lo ha anunciado tanto el jugador como su equipo a través de las redes sociales.





Delighted to announce I've signed a one-year contract extension with @NYCFC . Thank you all for your support and love! #FromDayOne pic.twitter.com/AUnRD5THL9

"I'm so proud to be part of #NYCFC from the start"



@Guaje7Villa talks about his extension with https://t.co/dCPPYAI3bn #FromDayOne pic.twitter.com/ed5HBBqErB