Enzo y Parejo están en venta

El Valencia CF se enfrenta ya a una de las decisiones clave para el futuro proyecto deportivo, la que afecta a dos de los que han sido hasta ahora sus capitanes y elegidos para ser referentes como Dani Parejo y Enzo Pérez. En principio, los planes de la nueva dirección deportiva que lidera José Ramón Alexanko pasan por dar salida a los dos el próximo verano, de hecho los propios futbolistas y sus representantes ya saben que el club escucha y espera ofertas por ellos. A partir de ahí existen dos condicionantes que pueden influir sobre la decisión, que son el mercado y la elección del nuevo entrenador.

Hace algunos días el nuevo Director General del Valencia Mateu Alemany aseguraba en una entrevista a SUPER que "hay futbolistas por los que no vamos a escuchar ofertas". No es, excepto que haya un cambio de planteamientos en las próximas semanas, el caso de Enzo y Parejo. Estamos hablando de dos de las fichas más importantes de la plantilla y también dos de los jugadores por los que puede ingresar el club el dinero que va a necesitar para llevar a cabo un cambio estructural en la plantilla, después de dos temporadas con el equipo peleando por un objetivo que no está a la altura de las expectativas del Valencia CF como es evitar el descenso.

En cualquier caso nadie los va a regalar. Tanto el pasado verano como en el último mercado de invierno se vio que aquel club que pretenda hacerse con ellos tendrá que apostar de verdad. Parejo planteó una salida al Sevilla y hubo interés de River Plate para llevarse al argentino, pero ninguno llegó a lo que el Valencia CF exigía por sus futbolistas. Con Parejo, que en pretemporada llegó a declararse en rebeldía para que le dejaran marchar, la todavía presidenta adquirió un compromiso para facilitar su salida en enero, que finalmente no se llevó a cabo de mutuo acuerdo por la delicada situación del equipo en aquellos momentos. Ambos pudieron salir hacia China en enero. Al final se ha acabado demostrando que, hoy por hoy, el de Coslada era necesario para ganar los partidos que el equipo necesitaba para huír de la zona de peligro.



Ojo con Valverde

¿Qué va a pasar a partir de ahora? Aunque la temporada está lamentablemente finiquitada para el Valencia CF, acaba de empezar el mes de mayo y el verano va a ser una vez más muy largo. La presencia o no en la plantilla de jugadores importantes y quiénes van a ser sus recambios son condicionantes que influyen en las conversaciones con futuros entrenadores. Después, hay que esperar el baile de técnicos en el mercado de La Liga. Ernesto Valverde está enamorado de Parejo desde su breve etapa en el Valencia, no lo puede fichar para el Athletic y difícilmente lo haría si acaba en el FC Barcelona, pero sí sería una de sus apuestas en el caso de que su destino para la próxima temporada sea el banquillo que va a dejar Sampaoli en el Sevilla.

La salida de Enzo, dentro de los condicionantes de una ficha elevada y un coste de traspaso de 25 millones de euros, presenta este verano menos dificultad en el entorno del Fair Play Financiero al haber amortizado el Valencia CF más de la mitad del fichaje, siendo que le quedan solo dos temporadas más de contrato.