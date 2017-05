Phil Neville presume de valencianismo por las calles de Madrid

Phil Neville sigue paseando su cariño por el Valencia CF allá por dónde va. El que fue segundo entrenador de Nuno y hermano de Gary Neville, técnico que le sustiuyó, ya no trabaja en el Valencia pero no oculta su valencianismo, de hecho, suele presumir de ello.

Este martes estuvo en Madrid ejerciendo de comentarista para la BBC inglesa del encuentro de semifinales de Liga de Campeones que disputaron en el Santiago Beranbéu el Real Madrid y el Atlético de Madrid, y al día siguiente por la mañana, lunes, no ha dudado en salir a correr con la camiseta del Valencia.

Esto ha escrito Phil Neville en las redes sociales en clave de humor: "Buenos días, he corrido en Madrid en mi camiseta del Valencia, no es un buen idea con los locales pero no pasa nada valencianistas!!!!!".

Esta misma temporada, en concreto en febrero, cuando fue a ejercer de comentarista para la misma televisión en el partido de Liga de Campeones entre el Sevilla y el Leicester, partido que se disputó en el Sánchez Pizjuán, también paseó su camiseta del Valencia por el centro de la ciudad andaluza, y, obviamente, tampoco tuvo ningún problema.

