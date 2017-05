Un 'Arsenal' de competidores por Pablo Fornals

El Valencia CF tiene competencia de la buena por Pablo Fornals. La secretaría técnica valencianista maneja informes del centrocampista del Málaga desde hace tiempo, pero su explosión este año ha intensificado el seguimiento. Fornals es uno de los futbolistas que más gusta pare reformar el centro del campo, pero su rendimiento tampoco está pasando desapercibido para otros grandes de LaLiga y del resto de Europa. La operación no es fácil y se complica porque su cotización aumenta partido tras partido. Según informan distintos medios ingleses, el Arsenal está interesado en pujar por sus servicios. Fornals no es el único centrocampista del Málaga que gusta, para la posición de ´seis´, Camacho también es otro objetivo de mercado... no fácil.

Pablo Fornals tiene contrato hasta 2019 y está tasado en una cantidad en torno a los 12 millones de euros. Mediapunta, interior o mediocentro, con 21 años, ahora mismo no se le adivina techo. Cada vez hace más cosas y todas bien. Míchel, llegado hace unas jornadas a La Rosaleda, ya ha advertido que es un centrocampista realmente completo y con un cabeza privilegiada. En el Arsenal encaja y Daily Mirror anuncia al castellonense como recambio de Santi Cazorla. Seis goles y tres asistencias ha firmado este curso; su último fogonazo fue el gol que le marcó al Sevilla. Una acción muy suya, con un gran disparo de media distancia. Alexanko y Alemany tendrán que trabajar. La Premier, con el Arsenal a la cabeza, ya sabe como se las gasta Fornals y son malos adversarios en el mercado.