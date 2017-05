El 'fenómeno Kangin Lee' revoluciona el fútbol coreano

El Valencia tiene en su Academia al próximo fenómeno del fútbol asiático. No se trata de Beckham, de Messi, ni de Cristiano Ronaldo sino de Kangin Lee, el exquisito centrocampista surcoreano de dieciséis años que renovó su compromiso con el club hace dos meses y dijo ´no´ al Real Madrid y Manchester City, dos equipos dispuestos a poner toda la carne en el asador para tratar de convencerlo de que abandonara Paterna. El joven futbolista es uno de los talentos con mayor proyección a medio plazo de la cantera, quema etapas a velocidad de vértigo y ha aterrizado en las categorías inferiores de su país siendo un ejemplo de precocidad. Kangin, habitual en la selección valenciana, ha acudido a la llamada de la selección Sub´18 de Corea del Sur para preparar la próxima Copa de Asia y su presencia se ha convertido en un reclamo para los medios locales. Tanto es así que la federación de su país ha recibido más de veinte peticiones para entrevistar al joven jugador... Una auténtica revolución.

Desde el Valencia, en previsión de lo que podía pasar a la llegada de Kangin a Corea del Sur, se envió un escrito a la federación en el que se incluían unas pautas de actuación para tratar de que no se formara un estruendo mediático y proteger así al futbolista. Los responsables de la selección están tratando de amortiguar el ´efecto Kangin´, si bien ante tanto revuelo –su presencia suscita el interés de decenas de periodistas locales que peregrinan a diario hasta las instalaciones donde entrena el combinado Sub´18– se han visto obligados a ofrecer al futbolista en una rueda de prensa a la que han acudido periódicos de reconocido prestigio o incluso algunas de las televisiones nacionales del país. Su comparecencia ha sido medida al milímetro para que el centrocampista se sienta cómodo: cuatro preguntas resueltas en tres minutos y pactadas de antemano, un protocolo de máxima sensibilidad pactado y supervisado por los responsables de la Academia de Paterna.



Cuatro preguntas y pactadas

«Para mí es bueno venir a Corea, me gusta venir aquí para seguir mejorando mi fútbol. Estoy aquí entrenando con jugadores más mayores que yo, intentaré aprender muchas cosas antes de volver a España. Estoy contento de formarme en España, una de las mejores naciones para el fútbol. Me gustaría dar las gracias a la gente de Corea del Sur que ha dicho que tengo buenas maneras. Trabajaré duro en España e intentaré convertirme en uno de los futbolistas que puedan liderar a Corea del Sur en el futuro», comenta el canterano, al que el seleccionador ha defendido ante los medios.

«Kangin», expone Chung, «es dos años más joven que los demás futbolistas pero vamos a hacer que sea igual de competitivo que ellos. Está en la primera página de su carrera con la selección. Antes de entrenar le he dicho que recuerde esta experiencia para siempre y que no se distraiga con el ruido que hay a su alrededor. Hasta ahora solo lo había visto en vídeos, es un buen jugador». El valencianista, que está concentrado en Paju desde el 2 hasta el 10 de mayo, cautiva desde el primer entrenamiento y ayer, en un partido amistoso contra un combinado Sub´21 fue el mejor de su equipo con diferencia, llegando a firmar la asistencia del segundo gol. En Corea saben que su joya va para estrella, su impacto sobre el terreno de juego se plasma en una gran trascendencia mediática y eso ya comienza a atraer a grandes compañías empresariales de un país que cuenta con algunas de las firmas más potentes del mundo, especialmente en el campo de la tecnología. Kangin, que llegó en 2011 a Paterna –con diez añitos– gracias a su aparición en un programa de televisión, está blindado. Renovó por dos años, pasó al Juvenil B y el próximo curso estará en División de Honor. «Estoy muy agradecido al Valencia, mi sueño es jugar en Mestalla», dice.