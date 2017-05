La amistad con Morata pone en aprietos a Simone Zaza

Simone Zaza no quiere polémicas, por lo que este viernes ha lanzado un mensaje en las redes sociales aclarando unas declaraciones previas en 'Onda Cero' en las que ha dicho que en una hipotética final de Champions entre el Real Madrid y la Juventus, su ex equipo, desea que marca su "hermano" Álvaro Morata. Los dos futbolistas compartieron aventura en las filas del equipo de Turín y Morata es quien aconsejó al italiano que fichara por el Valencia CF.

"¿Si animaré a mi ex equipo? Es difícil porque en el Real Madrid está Morata... mejor no hablar. Como italiano animaré a la Juve, allí tengo muchos amigos, incluso en la selección. Pero en el otro bando tengo un hermano, Álvaro Morata, que quiere ganar. Me gustaría que marcase... Sería una decisión difícil", así trascribe la prensa italiana las palabras del delantero centro del Valencia, preguntado por la final de Champions que se prevé tras los resultados de los duelos de ida de las semifinales entre Real Madrid y Atlético y Mónaco y Juventus.

Este viernes Zaza ha puntualizado sus palabras tratando de evitar todo tipo de polémicas. "En la entrevista digo que para mí la Juve fue una experiencia que me ha hecho crecer mucho y que me ha dado la oportunidad de enfrentarme a los mejores campeones. Yo tengo un recuerdo bellísimo de Turín y nunca he dicho que iré contra la Juventus y mis excompañeros... Sí he dicho que en el caso de que esa sea la final espero una buena actuación de Álvaro, pero también aguardo a que la Juve lleve la Copa a Turín. Dicho esto, evítese de hacer polémicas donde no existen. Por favor". Este es el escrito de Zaza en su perfil de 'Instagram'.