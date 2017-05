Jaume tendrá su oportunidad

«A nivel personal no está siendo una buena temporada para mí porque no he tenido la oportunidad de jugar y solo me queda seguir trabajando y dar todo lo que tengo», decía Jaume Domènech hace una semana. Ese esfuerzo diario sin levantar nunca la voz para quejarse tendrá recompensa en los tres últimos partidos de LaLiga. No es un consuelo, pero sí una oportunidad para cerrar este año para el olvido con un mejor sabor de boca. Voro González tiene previsto darle la titularidad al portero valenciano en algunos de los tres últimos partidos de la Liga contra Osasuna, Espanyol y Villarreal.

El cuerpo técnico entiende que sería una forma de reconocer el trabajo y profesionalidad de un Jaume que siempre suma en el vestuario juegue o no. No hay nada en juego y puede ser una buena oportunidad para invertir en futuro y apostar por el 'gat'. Algo similar ya pasó con Toni Lato en el lateral izquierdo. Voro aprovechó la lesión de José Luis Gayà para sentar a Guilherme Siquiera y dejar que Toni Lato demostrara su proyección.

Por increíble que parezca Jaume todavía no ha tenido minutos en Liga esta temporada. Hay que remontarse casi un año atrás para encontrar el último partido como titular de Jaume en Liga. Fue en la última jornada de temporada pasada contra la Real Sociedad en Mestalla. La afición coreó su nombre y fue de los poquitos que se llevó el reconocimiento de la grada en otra desesperante derrota a las órdenes de Pako Ayestaran. Jaume es uno de los pocos jugadores con los se identifica la grada. Verle de nuevo en acción el próximo domingo contra Osasuna sería uno de los pocos alicientes que le quedan al partido. Diego Alves, por su parte, volvió el jueves al grupo después de superar las molestias en el hombro que le han impedido entrenar toda la semana.



Una vuelta con 4 amarillas

Jaume estaba llamado a jugarse el puesto en la portería con Ryan esta temporada. Eran la apuesta del club. Sin embargo, la no salida de Alves en verano cambió el escenario. El australiano jugó los dos primeros partidos de Liga contra Las Palmas y Eibar. La tercera jornada, con el mercado ya cerrado, fue la del cambio. Ayestaran devolvió a la titularidad a Alves contra el Betis y desde entonces no ha dejado de encadenar titularidades. Hasta 33 con el propio Pako, Cesare Pandelli y Voro. Nunca se quedó fuera. Ni por decisión técnica ni por sanción y eso que el brasileño arrastra cuatro amarillas desde la jornada 18 de la primera vuelta contra el Espanyol.

El protagonismo de Jaume esta temporada se ha limitado a la Copa del Rey. Tan solo ha sido titular en los cuatro partidos de la eliminatoria de dieciseisavos contra el Leganés y de octavos frente al Celta de Vigo. Fue en la ida de la primera en Butarque el 29 de noviembre cuando Suso y Prandelli se decantaron por Jaume como segundo portero y abrieron la puerta a Ryan. Voro, un mes después, daría el visto bueno a la cesión al KRC Genk belga.