El Valencia no pierde de vista a Emanuel Mammana

Olympique Lyonnais-Lorient. El Valencia no se planta en el Parc OL para ver un partido así sin un objetivo claro. En esta ocasión fue Miguel Ángel Angulo el que estuvo en la grada para tomar nota de Emanuel Mammana. La cita fue hace un mes y la información refuerza la disposición: el seguimiento continúa. Como mínimo, ya son dos miembros de la secretaría técnica los que han visto al central argentino en acción. Tal y como publicó este diario, Vicente Rodríguez estuvo el pasado 16 de marzo en la capital de Italia viendo en directo el partido de Europa League entre la Roma y el OL con la intención de ver jugar al joven defensor de 21 años.

El futbolista gusta, otra cuestión es que la operación se pueda llevar a buen término. Clubes como el Villarreal también están muy atentos a su situación y asoma como recambio perfecto para Mateo Musacchio, cuyo traspaso al Milan parece hecho. Los informes de Mammana son positivos y la pieza encaja por juventud, trayectoria, rendimiento presente, posibilidades de futuro y personalidad. El jugador nacido en Merlo (provincia de Buenos Aires) llegó a Francia procedente de River Plate el pasado mes de julio, cuando los técnicos del club lionés apostaron por él como recambio para Samuel Umtiti. La inversión rondó los ocho millones de euros. Ahora, su valor está en el arco de los 12-15 millones. Su adaptación ha sido positivo, pero su salida no es imposible.

Su actuación no fue especialmente brillante en la cita ante el Lorient, en la que el OL fue goleado por uno de los equipos que pelea por salvar la categoría en la Ligue 1. Una semana antes había brillado ante el Metz y después dio un buen tono ante el Besiktas (2-1) en la ida de los cuartos de final de la Europa League. Mammana no ha vuelto a participar por un golpe en la rodilla. Su baja como pareja de Diakhaby se ha sentido. Nkoulou no encaja igual y así se sintió, por ejemplo, ante el Ajax.



Un escenario propicio

El contexto puede obligar al OL a hacer sacrificios con futbolistas importantes o tan interesantes como Mammana, pese a que el argentino está por encima de Yanga-Mbiwa o el citado Nkoulou. La goleada sufrida en el Johan Cruyff Arena (4-1) el pasado miércoles en Europa League ante el Ajax, junto con su clasificación en el campeonato galo –está a 20 puntos del Niza, que cierra la zona Champions, con cinco partidos por jugar– le van a dejar sin Liga de Campeones y sin los ingresos que supone. Alexandre Lacazette, su goleador y hombre franquicia, dejará una millonada en caja, pero puede no ser suficiente para reformar una plantilla que se ha quedado corta para competir ante Mónaco o PSG.