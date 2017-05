El Betis piensa en Pako Ayestaran

El Betis sondea el mercado de entrenadores de cara a la próxima temporada y Pako Ayestaran se habría colado en la lista de candidatos en la que se encuentran otros como Abelardo, Jémez, Pellegrino o Setién. Precisamente el cántabro es una de las opciones que maneja también el Valencia CF.

Aunque la salida de Víctor Sánchez del Amo no es segura, según publica el diario As, el exentrenador del conjunto de Mestalla podría recibir una propuesta próximamente, aunque hasta la fecha no existe ninguna oferta formal al vasco.