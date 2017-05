Voro: "Entiendo que el Valencia quiera una cara nueva para el banquillo"

Voro no entrenará al Valencia en la temporada 17/18. Así lo ha comunicado el propio técnico en rueda de prensa previa al duelo ante Osasuna. El todavía preparador del equipo blanquinegro asegura que conoció la noticia este viernes de la mano de Alexanko. "Quiero deciros que el club me comunicó que busca entrenador, ya lo sabéis, me lo dijo Alexanko directamente tras el entrenamiento", aclaró Voro para iniciar la comparecencia ante los medios de comunicación.

A continuación la rueda de prensa íntegra del técnico con el que el Valencia CF ha vuelto a salvar la categoría semanas atrás en una temporada para el olvido:

¿Cómo fue, quién se lo dijo?

"Fue Alexanko cuando vino ayer del aeropuerto, por la mañana después del entrenamiento y de manera directa"

Partido con pocos alicientes frente a Osasuna y sin nada en juego.

"El día de la madre puede ser un día bonito. Nosotros y Osasuna nos jugamos el prestigio y la responsabilidad de intentar ganar el partido, hacerlo lo mejor posible, dejar buenas sensaciones... No hay nada en juego más que los puntos, pero para nosotros sí lo hay, venimos de tres partidos perdidos, tenemos que cambiar eso, jugamos en casa. No podemos confiarnos porque estén descendidos, ellos tienen asumido el rol y compiten como nosotros, pero nosotros con el agravante de que jugamos en casa con ese objetivo de ganar"

¿Ya sabe la plantilla que no seguirá, lo ha dicho en el vestuario?

"La plantilla, no. Lo he dicho primero aquí públicamente"

¿Lato se queda fuera para ayudar al filial?

"El filial se juega mucho, Gayà está recuperado, todo ha influido, el Mestalla tiene un partido vital para clavarse en el 'play off'. Contamos con Lato, pero tenemos a Gayá, que va a jugar contra Osasuna y Lato también puede hacerlo en ese partido tan importante en Lleida"

¿Qué va a hacer Voro y dónde va a estar a partir de esta decisión? ¿Va a ser entrenador?

"He dicho muchas veces que voro no sería un problema, con el club desde el minuto 1 tengo una relación definida. No me siento agraviado porque el club piense en otro entrenador, conozco la casa y sé que estas decisiones se pueden tomar, ni muchos menos, estoy molesto... Voy a seguir trabajando en el Valencia CF. No sé aún en qué función, eso no es importante ahora, sino centrarme en los tres partidos que quedan. Yo sóll contemplo el escenario de trabajar en el Valencia CF"

¿En algún momento ha querido ser entrenador del equipo la próxima campaña?

"Estoy aquí por una situación que se vive en el club. La entidad pensó en mí para un momento determinado, pero la relación estaba definida con el club, he trabajado en una situación difícil y el hecho de que el club tenga que tomar esa decisión no es un problema para mí... Lo de entrenar al Valencia es algo que ahí dentro tienes, pero no es mi primera opción, no estoy para hacer méritos y se confíe en mí como entrenador. Lo que ha sucedido lo veo dentro de la normalidad en un año de dimisiones, complicado, entiendo que pretendan traer una cara nueva con otra filosofía"





¿Va a jugar Jaume este domingo?

Va a jugar, en la portería tenemos a dos grandes porteros, y él entrena fenomenal, debe tener minutos. La portería es una posición singular, tiene que jugar uno, es una de las decisiones más complicadas. Todos sabemos lo buen portero que es Alves y lo importante que ha sido para el equipo, pero tenemos también las garantías de que Jaume ha defendido bien la portería y sabemos que necesita protagonismo, entrena con una gran dedicación y sí, hemos considerado que va a jugar"

Por último, ¿le han preguntado en este tiempo sobre la planificación de plantilla?

"No, no hubiera tenido mucho sentido, la gente que hay en la secretaría técnica conoce el rendimiento de los jugadores que tenemos, si me preguntan diré lo mejor para todos, para el Valencia CF"