"No sé si podré ser delegado"

El técnico del Valencia, Voro González, ha reconocido que todavía no ha hablado con el club para saber cuál será su función la próxima temporada. El técnico, eso sí, ha afirmado que no sabe si podrá ser delegado. "Me he sentido muy agusto de delegado, pero no sé si podré serlo". ¿Su preferencia? "Lo que me gustaría es sentirme útil y sentirme partícipe de la marcha del club y feliz. Soy una persona muy activa y necesito tener mucho dinamismo", apuntó. El de l'Alcúdia asume la llegada de un nuevo entrenador porque el "club necesita un cambio" y, preguntado por el perfil de técnico que necesita el club manifestó que "lo importante es que el entrenador que venga tenga experiencia y su propio estilo". Voro elogió el partido de Jaume y entiende como "normal" la peor entrada de la temporada en Mestalla por el horario, el rival y sobre todo la marcha del Valencia en estos dos últimos años "difíciles". Así fue su rueda de prensa:

¿Cómo ha conseguido enfuchar al equipo para un partido así? ¿Qué les ha dicho?

Por supuesto que no podemos decir cosas extrañas, era un partido difícil por la temporada que hemos hecho, pero les he dicho que había que competir, ganar, porque está la gente ahí fuera, por prestigio y profesionalidad. Les dije que no hay partido fácil y el equipo ha hecho un buen partido, se ha tenido acierto, hemos ganado y hemos acabado con una ventaja amplia para jugar con tranquilidad. Hemos ganado que es lo más importante, había mucho que perder y poco que ganar y lo hemos sacado adelante.

¿Qué entrenador le hace falta al Valencia?

Creo que todos los entrenadores tienen una filosofía, lo importante es que el entrenador que venga tenga experiencia y su propio estilo. El club tiene conocimientos suficientes para elegir ese perfil, todos los nombrs que suenan tienen su experiencia, su bagaje, su estilo y por tanto el club tomará la decisión que mejor sea para todos. En líneas generales necesitamos que haya un cambio. Llevamos dos años muy difíciles y el cambio empieza por el entrenador, por una cara nueva y esperemos que se acierte y el año que viene estemos arriba.

¿Cuál es su ilusión para su nuevo cargo?

No hemos hablado de nada respecto a mi futuro. ¿Delegado? Me he sentido muy agusto de delegado, pero no sé si podré serlo. No se ha hablado, nada. Hay tiempo, no es urgente.

¿Cierra la puerta como técnico interino otra vez?

Espero que no tenga que serlo otra vez más.

¿Cómo ha acabado Gayà?

Me ha pedido el cambio porque lleva desde el 2 del mes pasado sin competir de inicio y estaba cansado y ya estaba previsto entre comillas.

¿Qué valoración hace del partido de Jaume?

Jaume ha estado muy bien, ha estado acertado en dos acciones muy complicadas, nuestro debe del partido es que a balón parado nos han hecho daño, pero Jaume ha estado muy acertado en una de ellas.

¿Cuál es tu preferencia para su nuevo cargo?

No es por tirar balones fuera, pero no hemos hablado nada. Lo que me gustaría es sentirme útil y sentirme partícipe de la marcha del club y feliz. Soy una persona muy activa y necesito tener mucho dinamismo. No hemos hablado, con tiempo lo hablaremos y buscaremos lo mejor. No es una cosa vital para el club ahora mismo.

La peor entrada de la temporada en Mestalla.

Es normal, el horario no ayuda, el rival tampoco, nuestra marcha del equipo tampoco, es comprensible, esperemos que el año que viene esto no ocurra. La gente va a estar con el equipo si el equipo le da. Hay que ver lo que ha pasado, venimos de dos años difíciles y todos necesitamos cambiar para mejorar en todos los aspectos. El club está en ello y lo importante es acabar bien la temporada.

Ha dicho que no sabrá si puede ser delegado o no...

No he tenido tiempo de hablar nada. El delegado es un puesto en el que estás muy cercano con los jugadores el cuerpo técnico, todo lo que es el funcionamiento interno, yo me encuentro agusto ahí porque lo llevo haciendo mucho tiempo, es donde yo me encuentro cómodo, pero también entiendo que hayan otras opciones donde pueda aportar. Vamos a esperar. Eso no es importante. A todos los entrenadores que han venido, les digo que mi objetivo es trabajar en mis funciones sin que mi objetivo sea esto mismo que ha pasado este año. Lo hago con honestidad. Mi función que es que todo el mundo tenga las mejores soluciones. Mi primera conversación con los entrenadores es esa... yo no quiero esa silla, eso es así.

Voro ha conseguido 31 puntos en una vuelta. A lo mejor no hay que cambiar tanto...

La temporada ha sido mala, yo miro el global, entre todos hemos conseguido los puntos, no solo el entenador. Todos hemos puesto nuesto granito de arena. Ha sido una travesía complicada, hemos sacado rápido los 40 puntos, salimos pronto de abajo y por eso ha parecido que fuera fácil. El club es libre de tomar la decisión libremente, así estaba hablado, yo siempre dije que no sería un problema. Lo veo normal que el club traiga un entrenador, en un año en el que dimite el director deportivo, el enternador y la presidenta... si se considera que tiene que haber un cambio yo lo acepto. Sabía desde el primer minuto lo que podía pasar si me voosalía bien o mal. Ha salido bien aunque tampoco se puede decir muy alto... Empezamos mal y luego siempre hemos ido a remolque.