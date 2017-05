"No me rindo, me gustaría vivir la parte bonita del Valencia"

El delantero del Valencia, que este domingo marcó a Osasuna, Rodrigo Moreno, ha reconocido su deseo de continuar en el club la próxima temporada y recuperar las sensaciones de su primer año. Según ha dicho, no está dispuesto a rendirse y quiere vivir "la parte bonita" del Valencia.

Vuelta con gol.

Ha sido un camino largo y duro, pero estoy agradecido al cuerpo médico, a mi familia, estoy muy contento.

Buenas sensaciones.

En el Bernabéu me encontré bien, me estoy encontrando bien, estamos en el último suspiro, pero el tobillo está respondiendo bien.

Acabar la temporada con buen sabor de boca.

Temporada mala y complicada, intentaremos los dos últimos partidos hacerlo lo mejor posible y acabar con el mejor sabor de boca.

Voro y el fururo entrenador.

Estamos a la espera de la decisión del club, todo el mundo se lo ha tomado con normalidad, todos estamos muy agradecidos a Voro. No solo la plantilla, la gente en general, tuvo mucha valentía, pocos harían lo que ha hecho Voro.

¿Os lo ha dicho a vosotros?

No, tenemos mucho cariño y confianza con Voro, le agradezco su ayuda, nos ha ayudado y él forma parte de la parte positiva de esta temporada.

¿A quién le dedicas el gol?

A mi familia que es lo más importante para mí.

¿Cuál es tu preferencia para el banquillo con todos los nombres?

Preferencia ninguna, lo vivo desde fuera, será la directiva la que tenga que tomar decisiones. Intentaremos volver a hacer un Valencia competitivo y borrar la imagen de las dos últimas temporadas.

¿Quieres seguir?

Yo quiero seguir, ha sido una pena que las cosas no salieran bien, han sido dos años complicados, pero no me rindo, me gustaría vivir la parte bonita del Valencia como en el primer año, pero en el club tomarán decisiones y habrá que acatarlas y cada uno tendrá que tomar el camino que sea.