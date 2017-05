"Para nosotros Voro sigue siendo el entrenador"

El lateral izquierdo del Valencia, José Luis Gayà, reconoce que nadie del club ha informado al vestuario de la no continuidad de Voro y la llegada de un nuevo técnico y asegura que para ellos "Voro sigue siendo el entrenador". "Estamos muy contentos con él", apuntó. El de Pedreguer afirma que se encontró "bien" en su vuelta a la titularidad y que la victoria sirve "para coger confianza".

Acabar el año al menos con buen sabor de boca. ¿Vale de algo esta victoria?

A nosotros nos vale porque teníamos muy mala racha. Hemos hecho un buen partido, nos costó entrar al principio, pero hemos hecho lo que nos pidió Voro. A nosotros sí nos sirven los tres puntos para coger confianza.

Se te ha visto muy activo después de la lesión.

Hacía tiempo que no jugaba, me costó entrar, pero me he encontrado bien, estoy contento con volver.

Acabó con molestias.

Al final los gemelos se me subían, pero me he encontrado bien.

¿Voro os ha dicho algo sobre su futuro?

A nosotros no nos ha dicho nada y Voro para nosotros sigue siendo nuestro entrenador, estamos muy contentos c0n él.