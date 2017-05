Confirmado: Mateu Alemany, reunido en Madrid con el agente de Marcelino

Iniciada la semana siguiente al decisivo cónclave de Singapur que encabezó Peter Lim, el Valencia CF se ha puesto completamente en marcha para avanzar el fichaje del entrenador que debe liderar el proyecto deportivo 2017/18. Según ha podido contrastar SUPER, el director general de la entidad, Mateu Alemany, viajó este lunes en AVE rumbo a la capital de España, un punto habitual de encuentro con representantes, intermediarios y, en muchos casos, hasta con los mismos protagonistas en primera persona. Después de la cumbre con el máximo accionista los representantes del Valencia llamaron a Eugenio Botas, el agente de Marcelino García Toral, para citarse en persona y negociar las condiciones con el técnico asturiano. Mateu partió este lunes a Madrid con la idea de estar también este martes fuera de València, y es que ya han llegado los días de atar al futuro entrenador.

Según ha podido confirmar este diario, Alemany estuvo reunido ayer con Eugenio Botas, representante de Marcelino, y la negociación con el entrenador asturiano está en marcha. Eso sí, el director general del Valencia todavía se encuentra en la capital de España, por lo que no se debe descartar que pueda reunirse con los representantes de otros técnicos que están en la agenda valencianista, como es el argentino Berizzo, que dirige al Celta de Vigo.

En las conversaciones con Marcelino uno de los aspectos calientes de los que entrenador y club van a dialogar es la confección de una plantilla en la que el ex del Villarreal pretendería realizar cambios profundos. En un año en el que no ha entrenado en España, obligado por la normativa, el técnico de 51 años no ha perdido detalle de la evolución que ha mantenido el Valencia desde que en septiembre Jesús García Pitarch intentó contratarlo tras la destitución de Pako Ayestaran.

El entrenador asturiano se encuentra ilusionado con la posibilidad de dirigir al Valencia y devolverlo a la élite, pero considera que para eso debería haber un flujo considerable en el terreno de las altas y las bajas. Alemany, por su parte, para convencer a Marcelino tendrá que garantizarle un papel relevante a la hora de participar en dichas decisiones deportivas. Más allá de los años de contrato –dos es la voluntad de la parte del entrenador–, el director general de la entidad tratará de cuadrar los parámetros económicos establecidos en Singapur para el salario del técnico con las demandas de Marcelino... y también de los demás aspirantes.

Precisamente, en las próximas horas tampoco puede descartarse un encuentro en Madrid con los representantes de Eduardo Berizzo, el otro entrenador por el que ha suspirado el Valencia y, especialmente, su director general durante el último mes. El técnico ha aplazado cualquier negociación posible hasta después de que concluya la participación del Celta en la Europa League. Y así será, pero las personas que manejan sus asuntos coincidirán en la capital y sí podría actualizarse el último contacto que hubo con los agentes de Berizzo hace algo más de dos semanas.

El míster argentino ha sido una opción preferente hasta la misma cumbre con Peter Lim. No obstante, el caché de un técnico que encadena tres años notables con los vigueses –a los que esta campaña ha colocado en las semifinales de Copa y en las de la Liga Europa– ha provocado que el asunto se haya complicado desde un prisma económico. El Sevilla, con un proyecto Champions al alcance, lo tiene en cartera para cubrir la más que probable salida hacia la selección argentina de Jorge Sampaoli. Además, el Celta le ofrece renovar con un salario para él y su equipo por encima de los dos millones de euros netos. Aún así, Berizzo no es aún una alternativa descartada en el Valencia, pues encaja en los gustos del director general, el director deportivo, José Ramón Alexanko, e, incluso, para el propio técnico Mestalla no ha dejado de ser un destino apetecible desde que Ayala y Rufete ya quisieron traerlo a finales de 2013.

Con Mateu Alemany fuera de la ciudad las negociaciones para fichar al entrenador entran en su punto álgido. A día de hoy, Marcelino es el que mejor encaja, los contactos con él ganan en intensidad, pero los ejecutivos del Valencia tienen la misión de cuadrar las condiciones fijadas con Peter Lim. A la espera de acontecimientos también se encuentran en el casting Javi Gracia y Quique Setién.