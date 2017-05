Acceso gratuito para el partido del filial en Mestalla

El Valencia Mestalla busca ante L´Hospitalet terminar de la mejor manera posible esta histórica temporada, en la que el conjunto de Curro Torres se ha clasificado 15 años después para los play-off de ascenso a la segunda categoria del fútbol español, el partido una vez más se disputará en el estadio de Mestalla el próximo domingo a las 18 horas para que la afición valencianista muestre su apoyo y lleve a los jugadores en volandas en este último partido de liga para asegurar la tercera posición en la tabla. El acceso será gratuito para todos los aficionados.

Después de los más de 8.000 aficionados que se dieron cita en el coliseo blanquinegro en la visita del Badalona, este próximo domingo ante el Hospitalet se espera superar esa importante cifra y, de esta forma, preparar el próximo enfrentamiento en Mestalla que ya será decisivo.

En cuanto a lo deportivo, la tarea no será sencilla para el Valencia Mestalla, ya que el rival del filial valencianista el próximo domingo, L´ Hospitalet, se juega la vida en este encuentro, pues necesita ganar el partido si no quiere descender a Tercera División.



La posición en liga cuenta

El Valencia Mestalla debe ganar su encuentro si no quiere ver peligrar la tercera posición de la tabla, esto tiene su importancia dentro de los play-off, si los de Curro Torres finalizan en tercera posición se enfrentarán a otro tercero de uno de los otros tres grupos, mientras que si finalmente se cae a la cuarta plaza, su rival sería un segundo clasificado de los tres grupos restantes. Algo a tener muy en cuenta. En caso de no ganar su partido, el Mestalla dependerá del encuentro que enfrentará al Atlético Levante, que se juega la permanencia en la categoria ante el Badalona, inmediato perseguidor del filial valencianista, que tiene que ganar su encuentro si no quiere perder su plaza de play-off.