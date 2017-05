Marcelino, Valverde, Pellegrino... empieza el baile de entrenadores

El cambio empieza por acertar con el entrenador. La experiencia de los últimos dos años refuerza la idea. Como expresó Voro González, el próximo entrenador del Valencia debe tener un mínimo de experiencia y estilo propio. Marcelino cumple con los requisitos y es hombre de consenso entre crítica y aficionados. Es un plus. El club también lo tiene claro. Ya está negociando para convertir al asturiano en líder del próximo proyecto.

Eduardo Berizzo, Quique Setién o Javi Gracia han quedado descartados o se mantienen como opciones en la recámara por si falla Marcelino, que planteará cuestiones de control deportivo para comprometerse. El técnico asturiano volverá al circuito y todavía quedarán media docena de clubes de Primera buscando entrenador, entre ellos el Barça. Y pueden ser más, si finalmente el Txingurri se convierte en sucesor de Luis Enrique. Lo mismo sucede en Sevilla: Sampaoli tomará las riendas de Argentina y su intención es convencer a Berizzo, director técnico del Celta. En ese caso, el club de Balaídos se lanzaría a por Pellegrino, sucesión que podría dejar al Alavés sin entrenador. Ese es el escenario. El efecto dominó en los banquillos está a punto de desatarse.

Interrogantes... Víctor, fuera

Setién va a dejar la UD Las Palmas fijo. Su relevo tendrá seguro a Juan Carlos Valerón integrado en el cuerpo técnico y se ha hablado de Fernando Hierro (Oviedo) como opción. Si Eduardo Berizzo decide dejar el Celta, Setién, Juan Carlos Unzué –segundo de Luis Enrique– y Mauricio Pellegrino (Alavés) serían alternativas para el banquillo celeste. El ´Flaco´ es el favorito, pero también gusta en otras plazas, como en el Real Betis. El baile en los banquillos promete movimientos apasionantes en los próximos días.

Seguro no hay nada en el fútbol, ni siquiera para Zinedine Zidane o Diego Pablo Simeone. El francés depende de un título y así lo ha dejado ver en sala de prensa, donde ha dejado abierto su futuro. El Cholo es otra cuestión: ciclo, desgaste, motivación, proyecto, refuerzos. El desenlace de la eliminatoria de Champions ante los blancos puede marcar la línea. Ofertas tiene y clubes como el Inter podrían volver a la carga con un contrato potente y la chequera para satisfacer sus peticiones de mercado. Incógnitas como la salida de Griezmann y los refuerzos en posiciones determinantes, como el mediocentro o la delantera, deben resolverse.

El interrogante más grande de Europa está en el Camp Nou. Desde hace meses se sabe que Luis Enrique no continúa en el Barça y el primero de la lista es Ernesto Valverde. Si el Txingurri deja San Mamés, Urrutia tiene comprometida su palagra con ´Cuco´ Ziganda, que saltaría del filial al primer equipo. Aunque también gusta Berizzo, delfín de Bielsa. El efecto dominó no se detiene. Sampaoli será el seleccionador de Argentina, salvo sorpresa, y el Sevilla empieza etapa nueva sin Monchi. Berizzo es el entrenador que más gusta en el Pizjuán; el argentino tomaría el mando de un proyecto Champions. El ´Toto´ se reunirá con su gente para tomar una decisión al finalizar su trayecto en la Europa League. Su continuidad en el Celta es posible. La directiva celeste le ha hecho una oferta importante en lo económico para intentar retener a su técnico. El destino final no tardará en resolverse, en un sentido u otro.

Hoy, sólo el Málaga con Míchel, el Eibar con Mendilibar, la Real con Eusebio y el Espanyol con Quique anuncian continuidad en el banquillo. En el Levante, ascendido, no hay duda: Muñiz sigue como líder. En el Villarreal, Fran Escribá está en interrogante. Necesita meter a los groguets en Europa.

Osasuna y Granada, ya en Segunda, cambiarán por completo. Víctor Sánchez del Amo no ha resistido a los malos resultados y el Betis ha decidido destituirle a dos jornadas del final. Pellegrino y Abelardo están en la agenda. El puesto de Pepe Mel en el Depor, el de Asier Garitano en el Leganés o el de Rubi en el Sporting obedece a la permanencia. El balance: sólo cinco equipos –Levante incluido– continuarán con el mismo entrenador. Aunque pueden terminar siendo seis más, como mínimo, habrá ocho movimientos. Entre ellos, el Valencia. Si la apuesta por Marcelino cristaliza definitivamente, la entidad de Mestalla quedará al margen del movimiento de piezas general. Sí devolverá al 'circo' de la competición a uno de los mejores técnicos del balompié español.