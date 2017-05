Rajada del presidente de la UD Las Palmas contra Setién

El presidente de la UD Las Palmas, Miguel Ángel Ramírez, ha cargado contra Quique Setién, todavía técnico del conjunto canario, y uno de los candidatos que ha manejado el Valencia para su banquillo la temporada que viene.

En una entrevista concedida a Mírame TV, que reproduce el periódico La Provincia, Ramírez mostró su contrariedad con la actitud de Setién durante la negociación que club y entrenador mantuvieron hace unos meses para renovar. Además, el presidente del conjunto de Las Palmas desveló que el técnico tenía firmado un contrato con el Valencia CF, aunque él no se lo llegó a reconocer.

"Estamos desencantados por cómo nos ha despreciado; me siento despreciado por Quique Setién. Le he dado todo, y no me lo aceptó. Me siento despreciado, pero nunca hablaré mal de él. Ha mirado por sus intereses, como mira un jugador por los suyo, los mira y se va". "Espero que estas declaraciones no levanten ampollas, y mañana vaya a entrenar", llegó a decir Ramírez, sobre la figura de Setién, que rechazó el pasado mes de febrero, una oferta de renovación de contrato de cinco años, con el mayor salario en la historia de la entidad amarilla.

Ramírez desveló que Setién tenía un acuerdo con el Valencia, cuando el 18 de marzo anunciaba que no seguía en el banquillo de la UD. Esta opción profesional para el cántabro parece que ya no es existe, no es la primera opción para el banquillo valencianista, para el que el club espera en las próximas horas una respuesta de Marcelino García Toral: "Yo sé que tenía ese acuerdo con el Valencia, aunque él me lo negó".