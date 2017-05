La portería del Valencia está más al rojo vivo que nunca. Diego Alves, Jaume Domènech y Mathew Ryan son multitud. A día de hoy el club tiene tres grandes porteros en nómina y uno de ellos deberá salir este verano. El ecosistema solo admite dos de ellos. Se trata de un problema sin resolver que José Ramón Alexanko ha heredado de la anterior dirección deportiva, que no se puede postergar más y que, sin duda, va a calibrar sus capacidades como principal responsable de la parcela deportiva. No será fácil. Se antoja, de hecho, como una de las patatas calientes del mercado. Y es que, además de que el club deberá mojarse para dar salida a uno de ellos, según las manifestaciones que han venido haciendo los protagonistas desde un tiempo a esta parte todos defienden que mientras no se les comunique lo contrario su intención es firme: quedarse para ser protagonistas la próxima temporada. Hay guantazos por la portería-

El partido de este fin de semana ante Osasuna sirvió para que Jaume Domènech volviera a demostrar su potencial. El Gat volvía a la titularidad después de sus cuatro partidos en Copa. Era la primera vez que jugaba en Liga y su comparecencia no dejó dudas. No notó la inactividad. Se mostró fiable y con especial habilidad para sacar los balones imposibles. Hacía meses que Mestalla no veía una parada como la que hizo para evitar que el remate de Fausto Tienza subiera al marcador. La grada coreó su nombre y celebró así el regreso de un portero con el que se identifica, que transmite y que representa, un activo de valor incalculable en tiempos de depresión. Su mensaje, el lunes en un acto en Requena, refrendaba su compromiso con el valencianismo. "Estoy contento por volver a jugar porque no he tenido muchas ocasiones de jugar esta temporada. Espero ser más importante el año que viene, trabajo y me preparo para ello, pero luego es el entrenador el que decide. Yo voy a seguir trabajando duro y para dar todo lo que tengo para el Valencia", explicaba.



El ´aussie´, solo si es titular

La encuesta en la que SUPER preguntaba a los aficionados cuál de los tres porteros debe salir este verano distingue al de Almenara como la opción más sólida de futuro. Únicamente el 4% de los votantes lo señala como el guardameta que debe salir. El 96% restante piensa, por lo tanto, que debe seguir la próxima campaña en el Valencia. La encuesta, todavía activa, registra más de 6.600 votos y deja a Alves como el principal señalado. El brasileño hace tiempo que dejó de rayar a su mejor nivel, únicamente es determinante en los lanzamientos de penalti y ha chocado frontalmente con la afición en distintas ocasiones a lo largo de la temporada. Además, el mes que viene cumplirá 32 años y es de los tres guardametas que tiene el club en cartera el que más cartel tiene, un factor a tener en cuenta en un escenario de ajuste presupuestario. Por estos motivos, probablemente, un 67% lo vendería este verano.

Su intención, aun así, no es la de salir: "ya sé que en verano mi carita volverá a estar otra vez en todos los periódicos, pero tengo contrato en vigor y quiero cumplirlo", decía en BeIn Sports. Tampoco la de Ryan, con un 30%, si bien su agente, Mikkel Beck, deja claro que o es protagonista o se irá: "Hay varios clubes que están empezando a mostrar su interés. Lo que necesitamos saber es qué intenciones tiene el Valencia. Queremos la seguridad de que volverá y jugará. Necesitamos resolver eso antes de hablar sobre otro club".