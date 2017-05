"Queremos agradecer a Voro su trabajo, ha sido un gran profesional"

José Luis Gayà ha sido uno de los grandes protagonistas del partido entre Espanyol y Valencia en Cornellà. El lateral de Pedreguer ha anotado su segundo gol en Liga gracias a un extraordinario control orientado sobre un defensa rival que le ha dejado mano a mano con el portero. Al final del encuentro ha compartido sus sensaciones ante las cámaras de BeIN Sports.

Enhorabuena, el equipo se reencuentra con la victoria.

El equipo quería acabar con buenas sensaciones esta Liga, ganamos a Osasuna y veníamos a hacer un buen partido. Veníamos a ganar para coger la próxima temporada con más ganas. Queremos ganar todos los partidos, nos ha costado un poco al principio. No hemos hecho un partido bueno del todo pero sí ordenado, sin que el rival nos cree muchas ocasiones.

Ha sido un golazo.

Estoy contento por la victoria del equipo, tenemos que acabar con buenas sensaciones, no es lo mismo perder los tres últimos que ganarlos. No lo he visto repetido, el pase de Dani Parejo es muy bueno, se me queda el control atrás pero estoy contento con el gol y la victoria.

Ha costado abrir el marcador.

Sí, el Espanyol ha salido muy fuerte, aquí en casa es un equipo muy poderoso, sabíamos que iban a salir fuertes. En los primeros minutos han dominado ellos, después nosotros hemos llegado un poco más y en la segunda parte hemos hecho un gran trabajo, aunque nos hemos venido atrás después del gol.

Este buen rendimiento es positivo también para entrar en la lista de la Sub'21 para el Europeo.

La lista sale la próxima semana, me he recuperado a tiempo, estoy trabajando bien ojalá pueda ir y podamos hacer un grandísimo Europeo.

Ahora a cerrar la Liga contra el Villarreal.

Sí, era muy importante ganar hoy porque veníamos de tres derrotas seguidas y ahora queremos acabar con tres victorias. Vamos a intentar darle una nueva alegría a la afición. Tenemos que olvidarnos de esta temporada y pensar en la siguiente.

Ya está aquí Marcelino.

Sí, estamos contentos de que esté aquí, agradecer a Voro su trabajo, ha sido un gran profesional y después del Villarreal pensaremos en la próxima temporada.