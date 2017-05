Fichajes: El Valencia CF está pendiente de dos de los caprichos de Marcelino

La presentación de Marcelino García Toral será a inicios de la próxima semana, una vez que haya concluido la Liga tras el partido del domingo 21 en Mestalla frente al Villarreal. Sin embargo, el Valencia CF lleva días trabajando en la planificación de la plantilla 17/18 de la mano del entrenador asturiano. Incluso, semanas moviéndose bajo la idea de que él iba a ser el ocupante del banquillo blanquinegro. En las conversaciones entre el técnico, Mateu Alemany y José Ramón Alexanko no cesan los nombres propios. De los que se quedarán, como Carlos Soler, Zaza, Toni Lato, Gayà, Rodrigo, Jaume... y de los que fichajes que deben intentarse. En este capítulo Ignacio Camacho, centrocampista y capitán del Málaga, ocupa un lugar preferente.

Durante las últimas ventanas del mercado de fichajes el Valencia CF ha intentado el fichaje del ´6´ del Málaga. Pese a los intentos, por ahora las negativas del club de la Costa del Sol y su propietario, el jeque Abdullah ben Nasser Al Thani, lo han impedido. El mandamás malaguista no ha querido negociar y solicita el pago íntegro de los 18 millones de la cláusula de rescisión. Es más, en las redes sociales ha respondido en varias ocasiones con ironía y contundente soberbia cuando los aficionados le mencionan una u otra publicación sobre e interés del Valencia CF en Camacho. La última, este mismo sábado: «Dream on». Una respuesta que puede traducirse como «continúen soñando».

En las últimas fechas el interés valencianista en Camacho ha quedado nuevamente actualizado. Marcelino ha dado el ´OK´ a un jugador que le encanta desde todos los puntos de vista. El club de Mestalla ha activado los contactos y volverá a la carga por un mediocentro por el que García Pitarch hizo ya una oferta y al que también pretendió en enero Alexanko. Desde la ciudad malacitana se indica que en invierno el Valencia llegó a ofrecer 12 millones por el medio, cantidad rechazada.

Camacho es un jugador del completo agrado de Marcelino. Para el ex del Villarreal, el stopper encajaría perfectamente en el doble pivote del 4-4-2. El medio formado en el Zaragoza y el Atlético ejemplifica, desde el eje defensivo del centro del campo, la agresividad que el asturiano desea en la parcela donde se deciden muchos partidos. Carácter para el robo y carácter para llegar al área rival con peligro. Además, Marcelino también desearía contar con Camacho por cuestiones que traspasan lo meramente futbolístico. El ´6´ es el prototipo de profesional que el técnico quiere en sus equipos. Comprometido y con una amplia experiencia en la Liga. Por encima de experimentos, Marcelino prefiere jugadores conocedores de la competición española.

El de Camacho no ha sido el único nombre de futuribles que encajan con los gustos o la filosofía del fútbol de Marcelino. Como informó SUPER días atrás, Alemany preguntó al Atlético por posibles cesiones y, en especial, por el punta móvil Luciano Vietto, autor de 20 goles con el Villarreal de Marcelino. Por ahora el Atlético no contempla más que un traspaso. Otro atacante, en este caso para las bandas, que puede ponerse a tiro es el barcelonista Denis Suárez. Los mandos del Valencia están atentos a un centrocampista al que el Barça no vería con malos ojos traspasar y recuperar, por lo menos, los 3,5 ´kilos´ que pagó hace un año a los amarillos. Con Marcelino Denis también dio lo mejor de él. El Valencia lo tiene en cartera, si bien, como se reconoce desde el entorno del jugador, no ha habido aún ningún movimiento.

El año de Vila-real Denis dio... ¡13 asistencias!

Como pasa con Vietto, Denis ha hecho su mejor temporada en el Villarreal de Marcelino. En su caso fue durante el curso 15/16. Suárez jugó 48 partidos, marcó cinco goles y dio otras 13 dianas.