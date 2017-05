Gayà: "Hay que hacerle algo a Voro el domingo porque se lo merece"

Qué manera de finalizar la jugada. ¿Es un gol que te refuerza en este final de Liga y sobre todo de cara a la próxima temporada?

El gol al final es anecdótico, el equipo quería ganar y acabar con buenas sensaciones para empezar la siguiente temporada cómo estamos acabando esta.

¿Cómo fue la jugada de su golazo? Recordaba al más puro estilo Dennis Bergkamp.

Es verdad que el pase de Dani -Parejo- es muy bueno, pero se me queda un pelín atrás y como recurso me la oriento un poco y luego le pego cruzado. La semana pasada ya le pegué al palo y esta me tocaba marcar.

Por fin acaba una temporada muy difícil para todos.

Sabemos que la temporada ha sido muy mala, todos lo reconocemos y vamos a empezar con mucha ilusión la siguiente. Sobre todo los primeros partidos de la siguiente van a ser la clave, tenemos que ganar como sea y tenemos que trabajar bien para hacerlo.

¿Qué balance hace de su temporada a nivel individual?

Bueno, a nivel personal mejor que la anterior. Yo creo que he hecho buenos partidos, hay otros que no, pero me he encontrado mucho mejor. Tengo que ser objetivo y la temporada anterior fue muy muy mala para mí. Este año he hecho buenos partidos, estoy acabando físicamente bien y la pena esa lesión que estaba en un buen momento y bueno, volver y hacerlo bien es lo que quería y para la siguiente estar físicamente bien y estoy seguro de que vamos a hacer una buena temporada.

La sensación que queda es que Gayà cada vez está más cerca de su mejor versión.

Sí, pero al final lo importante es el equipo, si el equipo no funciona, Gayà es muy difícil que resalte. Siempre que estoy bien es porque el equipo está bien y así es cómo lo tenemos que hacer. Las individualidades salen cuando el equipo gana y está bien. Si el equipo no está bien es muy difícil.

¿Va a ser Gayà uno de los nuevos líderes del vestuario?

Sinceramente, en eso no pienso. Yo pienso en acabar bien la temporada, me queda ojalá un Europeo por delante que para mí va a ser muy bonito. La semana que viene sale la lista y ojalá esté y sinceramente estoy pensando en acabar la temporada y poder ir al Europeo porque me hace mucha ilusión con la sub-21, es el último año y esperamos hacer algo importante.

¿Cómo valora la llegada de Marcelino al banquillo?

Sí, ya estamos pensando casi en la siguiente temporada, en cómo va a ser y la verdad que menos que acabar bien la temporada. Estamos muy ilusionados con Marcelino, sabemos que es un gran entrenador, lo ha demostrado en todos los sitios que ha ido y bueno, muy contentos de que a partir de la temporada que viene esté con nosotros

¿Qué importante ha sido para el Valencia y para Gayà la aparición salvadora de Voro?

Es verdad, Voro siempre me ha dado confianza. Siempre he dicho que le estoy muy agradecido y no sólo yo, sino todo el equipo. Ha hecho un gran trabajo y creo que la siguiente semana hay que hacerle algo en Mestalla porque yo creo que se lo merece. Es un delegado que ha cogido las riendas como entrenador en una situación muy muy mala del equipo, mucha gente no se hubiera atrevido a hacerlo. Él se atrevió, ha sacado al equipo de debajo y hay que reconocérselo.