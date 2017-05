Mariano Konyk: "¿Si crees en alguien, por qué no le ofreces antes la renovación?"

El central, Mariano Konyk, acaba contrato y no renovará con el Valencia CF. Así se lo ha comunicado al club después de que nadie moviese ficha por su futuro hasta mediados de diciembre, algo que le generó «dudas, dudas y más dudas»... Si hubiese sido diferente, dice, se hubiera quedado.



Esta es la entrevista a Mariano Konyk:



-¿Quién es Mariano Konyk?

-Tengo diecinueve años, soy de Argentina, Buenos Aires, y de padres ucranianos que viven en Barcelona. Mis padres tuvieron que emigrar porque estaba mal la situación en su país. Años después, por el ´Corralito´, tuvieron que emigrar otra vez y fueron a Barcelona.

-¿Por qué a Barcelona?

-Porque mi madre tenía unos amigos en común en Barcelona que podían encontrarle trabajo y ayudarnos a instalarnos al principio.

-Y una vez instalados empieza a jugar al fútbol. ¿Dónde lo hace, en el Espanyol?

-Antes del Espanyol jugué en el Catalonia, después en la Gramanet y cuando era alevín de primer año fui al Espanyol.

-Y jugando en el Espanyol le llama el Valencia.

-Sí, siendo cadete B. Acababa la ficha, no tenía contrato porque era cadete y mis agentes me presentaron la propuesta del Valencia. Vine aquí, me mostraron la Ciudad Deportiva, todo muy bien, me enseñaron la residencia... Tenía ilusión de venir aquí. Fue un poquito difícil porque tenía que dejar a la familia allí y aun tenía quince años.

-Arriesgó entonces. Entiendo que era una aventura con 15 años.

-Sí, al principio fue difícil porque estaba lejos de casa pero conforme vas jugando, vas haciendo amigos y al final muy bien.

-Y desde entonces cuatro temporadas en el Valencia.

-Contando esta, las tres de juvenil y la de cadete. Al principio todo fue muy bien, me trataron perfectamente. Me ayudaron en todo. Eran duras las temporadas pero sentía apoyo y dentro de la exigencia de lo que es el fútbol era divertido.

-Parece que habla en pasado.

-Bueno, sí, al final esta temporada y el final de la anterior han sido difíciles para mí porque mi contrato acababa el 30 de junio de este año y a principio de temporada ya sentía que se estaba acabando el tiempo. Decía... Joder. ¿Por qué no me están ofreciendo un contrato? Conforme iba pasando el tiempo me comía más la cabeza y digo... Pues a lo mejor no me van a renovar y tengo que buscarme la vida fuera de aquí. A mitad de diciembre llegó la oferta de renovación del Valencia CF y comenzamos a hablar con el club.

-¿Es firme la decisión de no renovar?

-Por mi parte, al principio tenía dudas y tenía que valorar las cosas. Digo... ¿Por qué tan tarde? ¿Por qué se me ha presentado esta situación? Tenía dudas...

-¿Tenía dudas porque al llegar tarde intepretaba que no confiaban deportivamente en usted?

-Claro, claro... Es triste porque he disfrutado mucho aquí en València, he progresado y he aprendido como persona y como futbolista. Al final he decidido no seguir porque tengo ganas de seguir aprendiendo y se me ha presentado una oportunidad que a poca gente se le puede presentar y he decidido aceptarlo.

-¿Con lo bien que ha hablado del reto que era para ti venir al Valencia, por qué decide no renovar?

-Por lo que te acabo de decir: la falta de confianza. He visto que el club no se decidía a presentarme la renovación y yo en mi cabeza iba generándome dudas, dudas y más dudas. Una vez me la presentaron dije que vale, que tenía esta propuesta y voy a ver qué es lo mejor.

-¿Llega a valorar por lo tanto distintas propuestas?

-Sí, claro. Acababa contrato el 30 de junio y tenía otras ofertas. ¿El Valencia? Muy bien, me han trato así y he tenido que valorarlo. No puedo decir nada malo del Valencia. Llego aquí con 15 años y me han educado, en la residencia me tratan genial. También los entrenadores y los compañeros, los cocineros... A toda la gente le tengo mucho cariño, también en la residencia de La Petxina, que es donde vivo... Todo muy bien. Pero eso es aparte. Lluego está lo deportivo. Al principio, el primer año de cadete, muy bien, el segundo año me subieron al división de honor con Baraja y aprendí mucho, disfruté también con la UEFA Youth League... Pero hay que saber decidir.

-El club lo sabe ya.

-Sí, yo le he comunicado con el máximo respeto al club que el año que viene no voy a seguir en el Valencia pero hasta el 30 de junio estoy comprometido al máximo, seguiré entrenando, haré todo lo que digan y listo.

-¿Ha habido alguna consecuencia?

-Lo único es que ya no juego pero eso no pasa nada, yo sigo entrenando y ya está.

-El Valencia CF, a todo esto, hizo un comunicado... ¿Le impactó?

-No me lo esperaba. Dije... ¿A qué viene esto? Me quedé sorprendido, lo leí varias veces, primero porque había palabras que no entendía muy bien y luego cuando me lo explicaron lo asimilé y ya está.

-¿Y qué asimiló?

-Yo respeto lo del comunicado, lo respeto de arriba a abajo. Pero también quiero que el club respete mi decisión. Los responsables del club respetaron la decisión cuando decidí venir al Valencia del Espanyol, me dijeron ´ven Mariano´ y me recibieron con los brazos abiertos. Les pido que, del mismo modo, respeten mi decisión ahora. Les he dicho que hasta el día 30 de junio estoy a muerte con el Valencia, ellos me han dicho que sea profesional y así hemos quedado.

-El comunicado alude a unas informaciones aparecidas en prensa que dicen que Mariano Konyk se ha comprometido con el FC Barcelona.

-He hablado con el Valencia y les he dicho que no voy a seguir. No les he dicho el lugar al que me voy y por respeto a ellos tampoco te lo voy a decir.

-¿Ni a la afición del Valencia tampoco se lo va a decir?

-No, nada. No puedo. Hasta el 30 de junio nada.

-En Barcelona dicen que se va al Barça...

-Me parece muy bien eso.

-Sus padres viven en Barcelona. Igual eso ha podido influir...

-Ya lo veréis.

-¿Qué le queda en lo personal del Valencia?

-Lo más bonito fue la competición que jugamos el año pasado, la Youth League. La gente nos apoyaba, salíamos en los medios, estaban todos con nosotros. Lo del penalti en Londres nos afectó pero te sirve para aprender. Lo único que me llevo de aquí son recuerdos bonitos, lo malo lo olvido y ya está.

-¿Cree que el Valencia llega tarde? ¿Si el Valencia le hace una propuesta en septiembre la hubiera aceptado?

-Yo creo que sí. Si el Valencia viene a principio de temporada, antes de que me empiecen a asaltar las dudas, yo digo que me quedo aquí mi tercer año de juvenil y peleo el puesto para jugar en el Mestallla. Esa propuesta llegó muy tarde pero mi idea era seguir aquí en el Valencia....

-¿La propuesta llegó muy tarde y cuando llega ya se habías hecho la idea de salir?

-No al cien por cien pero esa situación de que llegue tan tarde ya me había generado dudas. Si tú crees que un jugador es bueno para ti, ¿por qué no antes?