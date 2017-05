Las primeras exigencias de Marcelino en los fichajes

Marcelino García trabaja ya con el Valencia CF para planificar la plantilla de la próxima temporada y poco a poco se empiezan a conocer detalles de un proyecto deportivo que está orientado a volver a competir en los puestos de arriba de la clasificación después de dos temporadas sin hacerlo. El nuevo entrenador ha sido elegido porque en el club lo consideran capaz de sacar un rendimiento más alto a este equipo aunque Marcelino y la secretaría técnica tienen claro que es necesario hacer movimientos importantes para cambiar el chip de la plantilla.

El técnico asturiano tiene ya mucha información y una opinión general bastante formada de lo que hay en la plantilla actual y de las posiciones que quiere mejorar de cara a la 17/18. La primera idea fundamental de la que parte esta planificación es que Marcelino cree que para dar un giro al rendimiento que está ofreciendo el Valencia no caben más experimentos, no quiere ni hablar de futbolistas desconocidos ni apuestas de futuro sobre todo si se trata de puestos clave o estratégicos. Al contrario, es necesario apostar por jugadores que puede ser más o menos jóvenes pero sobre todo que vengan con una experiencia contrastada, capaces de ofrecer ese plus de carácter y competitivo que necesita este equipo.



Centrales y mediocentro

¿Cuáles son esos puestos clave en la opinión del nuevo técnico? Según ha podido saber SUPER, el asturiano antepone el sistema defensivo a todo lo demás. Una conclusión lógica cuando el Valencia CF, a falta del partido que cierra la temporada en Mestalla ante el Villarreal, está a un solo gol de ser el más goleado de la historia. Nada menos que 62 goles en contra que suponen un lastre difícil de equilibrar para cualquier equipo con aspiraciones de estar arriba, y mucho más para un equipo como el Valencia CF que tampoco ha tenido a lo largo del año un goleador destacado. Por eso, sus primeras prioridades y peticiones para el Valencia CF pasan por fichar dos centrales y un medio defensivo que le ofrezcan plenas garantías de rendimiento, profesionalidad y compromiso, cuestiones básicas en el manual de fútbol del asturiano.

La maquinaria está en marcha para hacer realidad los deseos del entrenador. El Valencia tiene cuatro centrales en plantilla y al portugués Rubén Vezo, un futbolista todavía joven y que llegó con una proyección importante que se ha visto cortada en las últimas dos temporadas. De hecho, este mismo año no ha sido titular indiscutible en el Granada, el peor equipo de La Liga. De los otros cuatro, tres tienen contrato en vigor pero no es el caso de Mangala, que está cedido y si el Valencia lo quiere tendría que ficharlo.

Menos dudas ofrece la posición de medio defensivo porque no existe en la plantilla el futbolista que quiere Marcelino para esa posición básica. El Valencia se trajo cedido a Mario Suárez con una opción de compra de 6 millones de euros que no hará efectiva, el jugador se ha pasado la última media temporada con Voro entre el banquillo y la grada. Su última y esporádica aparición como titular fue en el partido en Vitoria ante el Alavés, el 25 de febrero, que acabó con derrota por 2-1.

También te puede interesar:

Marcelino ya pone deberes a los jugadores del Valencia

Fichajes: El Valencia, atento al Barça por deseo de Marcelino