Maksimovic se explaya sobre su fichaje por el Valencia CF

Nemanja Maksimovic habla sobre su nuevo equipo, el Valencia CF, en declaraciones al portal hotsport.rs en el que asegura que pese a que el conjunto valencianista no ha conseguido ofrecer el mejor nivel en los últimos años, volverá a ser un club puntero en España y en Europa. "El Valencia es, sin duda, un gran club, uno de los tres más grandes de España. En los últimos años perdió ligeramente por lo que respecta a los resultados, pero creo que es un gran equipo y con un buen historial, y poco a poco el murciélago volverá al sitio que le pertenece que es en la parte alta del fútbol español", confiesa el jugador serbio, que siempre ha tenido claro que no se equivocó al firmar con el club de Mestalla a finales del pasado mes de diciembre, todavía con Suso García Pitarch como director deportivo del Valencia.

El centrocampista serbio confiesa en sus declaraciones cómo la decisión tomada de firmar por el Valencia iba a tener consecuencias a corto plazo en el Astana ya que el club le dejó claro que no se incorporaría hasta verano: "Hace seis meses estaba a poco tiempo de que expirara mi contrato, los clubes no se pusieron de acuerdo y me quedé a entrenar aquí. Estaba preparado para no jugar, he trabajado de forma individual y tengo la suerte de que los entrenadores aquí no tienen ningún problema conmigo". Tanto el actual director deportivo, José Ramón Alexanko como Vicente Rodríguez, han seguido muy de cerca al jugador estos últimos meses, de hecho en marzo se desplazaron a Marbella para verle en directo.

Maksimovic reconoce que ha ganado en experiencia estos años por al jugar la Liga de Campeones, una experiencia que le ayudará en su nueva etapa en el Valencia: "La experiencia de jugar la Champions League me da un nivel más alto que el que he jugado antes. Espero tener todavía la oportunidad de jugar en esta competición, ya que estoy progresando en todos los sentidos. Gané la experiencia necesaria para seguir compitiendo".

El jugador serbio también muestra a lo largo de la entrevista sus inquietudes al respecto de su nueva etapa en el conjunto de Mestalla. De hecho, se centra piensa que una de las claves para él va a ser adaptarse lo antes posible al nuevo club y su entorno: "El comienzo en España es lo más importante, adaptarme al nuevo entorno, al Campeonato y al país, así como para pelear tan pronto como tenga la oportunidad de jugar, espero. Voy a aprovecharlo de la mejor manera posible".