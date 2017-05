El francés Gounalons, con problemas en el Lyon, ha sido ofrecido al Valencia

Un mediocentro defensivo y dos defensas centrales. Estas son las prioridades que ha marcado Marcelino para cambiar el Valencia. No son los únicos cambios que el entrenador asturiano quiere hacer, pero sí considera que ahí no se puede fallar porque quiere construir el equipo desde atrás.

Para la posición de medio centro defensivo hay diferentes nombres, y el de Camacho, del Málaga, es uno de los favoritos, si bien tiene también una propuesta del Atlético de Madrid, club que está pendiente de que el TAS –el Tribunal Arbitral del Deporte- le permita fichar este verano, ya que sobre los colchoneros pesa una multa de la FIFA que de momento se lo impide.

Además de Camacho, los técnicos del Valencia CF han estado viendo más futbolistas en esta posición como es Dani García, del Eibar, cuyo futuro parece estar entre Inglaterra y Alemania. Al respecto, otro futbolista aparece como posible alternativa para el medidocentro del Valencia. Se trata de Maxime Gonalons, futbolista francés del Olympique de Lyon, según informaba este miércoles el programa radiofónico La Banda de Radioesport, que asegura que ha sido ofrecido al club de Mestalla y que en breve pueden comenzar los contactos.

Gonalons es un centrocampista defensivo de 28 años, internacional absoluto con Francia y que termina contrato con el conjunto francés el año que viene, es decir, le queda una temporada, lo que hace que su posible fichaje sea ´asequible´ ya que el Lyon no tiene la sarten por el mango porque no tiene la capacidad de pedir mucho dinero por él ya que podría perderlo la temporada que viene sin recibir nada a cambio si el jugador opta por no renovar y marcharse libre en 2018. En estos momentos su situación en el Lyon es complicada porque, a pesar de ser el capitán del equipo, mantiene un conflicto con Jean-Michel Aulas, presidente del club.

Los técnicos del Valencia conocen perfectamente a este futbolista, no en vano han visto jugar en directo al Lyon muchas veces en las últimas temporadas. De ahí que en la agenda de la secretaría técnica del club de Mestalla haya varios jugadores de este equipo. Uno es el defensa central Mammana, y el otro el centrocampista de banda Rachid Gezzal, que termina contrato esta misma temporada.

Como ha destapado este periódico, recientemente, el director deportivo del Valencia, José Ramón Alexanko, estuvo reunido con el representante de Gezzal, ante la posibilidad de que se incorpore al Valencia este verano en calidad de libre, es decir, sin pagar traspaso por él. Gezzal termina contrato y está negociando la renovación con el Lyon desde hace unos meses, pero el acuerdo no termina de llegar. El problema con el que se ha encontrado el Valencia es que dada su condición de futbolista libre, tiene diferentes propuestas sobre la mesa y además, pide una ficha excesivamente alta para lo que en principio está dispuesto a pagar el club blanquinegro.

El interés del Valencia en Gezzal viene de largo, sin ir más lejos, el anterior director deportivo, Jesús García Pitarch, también negoció con este futbolista para que llegase libre este verano. Finalmente Pitarch dimitió el pasado mes de enero y la negociación se enfrió hasta que la retomó Alexanko hace algo más de un mes.