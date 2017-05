Gayà: "Prandelli dijo lo de 'fuori' y luego fue quien abandonó el barco"

José Luis Gayà fue protagonista en el programa ´90minuts´ de CV Ràdio en el que repasó la actualidad del Valencia y analizó todo lo sucedido a lo largo de la temporada 2016/17 que termina el próximo domingo. El lateral izquierdo, que marcó un golazo para firmar el triunfo ante el Espanyol, ha recuperado su mejor versión con Voro González, al que volvió agradecer la confianza e insistió en su papel clave. Todo lo contrario que pasó con Cesare Prandelli.



Estas son sus declaraciones:



¿Prandelli te dijo por qué no contaba contigo?

No, no... realmente no habló conmigo nunca, solo al principio que habló con todos los jugadores uno a uno y les dijo ciertas cosas de lo que quería de cada jugador y ya está. Luego jugué y de repente dejé de jugar pero no me dio ninguna explicación. Yo estaba entrenando bien y no entendía la situación aunque también entiendo que no tenía porqué decirme nada, y yo tampoco quería ir a decirle nada porque consideraba que no estaba haciendo nada malo. Y así fue la situación.

¿Se hizo el hara-kiri el día que dijo en sala de prensa aquello de ´fuori´?

Bueno, él dijo lo de ´fuori´ y después fue él quien se marchó, fue él quien abandonó el barco, y nosotros nos quedamos aquí luchando para salvar el equipo y él se fue. Lo que dijo en la sala de prensa yo no sé si se equivocó o no se equivocó, pero lo cierto es que quien abandonó fue él.

Pero se insistía en que antes de decir lo de ´fuori´ en la sala de prensa lo dijo en el vestuario, y algunos compañeros tuyos dijeron que no había dicho nada.

Lo que dijo en la rueda de prensa realmente dentro no lo dijo, y por eso nosotros no lo entendíamos muy bien porque si él nos hubiera dicho algo dentro del vestuario?

¿Pero él os mostró su malestar?

No, no, tanto como lo hizo en la rueda de prensa no.