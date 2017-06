Ofensiva del Valencia por Badelj

El Valencia CF ha movido ficha para hacerse con Milan Badelj, mediocentro de 28 años que en las últimas tres temporadas ha sobresalido en la Fiorentina al mismo tiempo que se ha asentado como titular en la selección de su país, Croacia.

A lo largo del mes de mayo Mateu Alemany, Alexanko y Vicente han comprobado como el Málaga se niega a negociar la cláusula de Ignacio Camacho, 18 millones de euros, así que han decidido activar la alternativa de Badelj, un centrocampista de equilibrio y excelente manejo del balón que, además, destaca por su habilidad en los robos y el posicionamiento táctico.

Durante la última semana el Valencia ha logrado acercar posturas con la parte del jugador, un hombre cotizado en el fútbol italiano, donde ha sido objeto de deseo de clubes como Inter, Roma o Milan, aunque los rossoneri se han lanzado a por Lucas Biglia.

Un club de la Premier League también se ha interesado recientemente por las condiciones del escudero de Modric en las filas croatas. Por lo tanto, los blanquinegros no pueden dormirse en los laureles a la hora de convencer a la Fiorentina, pese a que lleven la delantera con el futbolista.

El acuerdo con Badelj está bastante próximo y el jugador tiene desde hace tiempo tomada la decisión de no renovar con la Fiorentina. El hecho de que concluya contrato el 30 de junio de 2018 provoca que el precio de compra del jugador no sea excesivamente alto en comparación a otras posibilidades que ofrece el mercado como, por ejemplo, Camacho o el mismo Lucas Biglia, por quien se indica en Italia que el Milan pagará 18 millones más otros cuatro en bonus.

La Fiorentina, consciente de que dentro de un año el ex de Hamburgo y Dinamo Zagreb se iría gratis, este verano no podrá vender al medio balcánico por más de diez ´kilos´. Al club de Florencia no le faltarán ofertas de entre cinco y esos diez millones, motivo principal por el que el Valencia debe convencer a la Fiorentina sin dejar que el asunto se demore demasiado en el tiempo.

Al futbolista le seduce la idea de jugar en España, un fútbol que se acopla perfectamente a sus características, y, principalmente, ha pedido conocer pronto su destino para comenzar la pretemporada desde el primer día en su nuevo equipo. Factor clave, especialmente, si debe adaptarse a un cambio lejos de Italia.

Seis millones

El Valencia, mientras tanto, ya ha hecho un primer intento tanteando a la Fiorentina –a través de la parte del jugador– con una propuesta de seis millones de euros. La respuesta del director deportivo de la Fiorentina, Pantaleo Corvino, ha sido negativa. Por seis, nada. La entidad viola quería 12 ´kilos´ en enero cuando el Milan ofreció cinco y ahora solicita diez. La negociación está abierta y el Valencia ha entrado en calor en el mercado con Milan Badelj. A pesar de que no es un fichaje sencillo, las posturas entre los clubes no parecen tan lejanas y existe un punto intermedio entre ambas, 7,5 u ocho millones de euros.

El Valencia CF cuenta, a día de hoy, con dos importantes ventajas. Los avances significativos con el centrocampista y la inclinación de la Fiorentina a vender a sus mejores jugadores fuera de la serie A, lejos de sus rivales.

