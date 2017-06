La afición pide centrales

No solo Marcelino García Toral piensa que el nuevo Valencia tiene que construirse desde atrás. También lo cree la afición. SUPER pulsó la opinión del valencianismo en la fiesta del sector 18 de l´Agrupació de Penyes que se celebró en la Pinada de la Casa de la Cultura de Burjassot. Para la mayoría de la gente la prioridad es reforzar la defensa. Más concretamente la parcela central. Se gastarían el dinero en centrales de garantías. Asumen que es el verdadero punto débil del equipo y entienden que la única forma de volver a ser competitivos es hacerse fuerte desde atrás. "Así es imposible ser competitivos", explicaba Aurelio Ballester de Terramelar.

"Yo ficharía dos centrales. Nos han metido 65 goles esta temporada y así no puedes aspirar a nada", decía Paco Bailach de Burjassot. En la misma línea piensa José Luis López de Manises. "Centrales, centrales, es el punto débil del equipo. Hay que gastarse bien el dinero. Si no nos quedaremos como estamos". "Hay que reforzar la defensa sobre todo, es el mal del equipo estos años", decía Cristóbal Márquez de Paterna. "Ahí estamos un poco flojos", apuntillaba Vicente Iranzo de Paterna. No le falta razón a ninguno. "Apuntalar la defensa va a ser vital", advierte Ismael Tatay. Marcelino lo sabe y por eso se ha marcado el reto de rebajar un 50% el número de goles recibido. La afición, eso sí, también se fija en otras posiciones a reforzar. El mediocentro y el delantero, en ese orden, son las siguientes peticiones de la gente a la dirección deportiva. Eso sí, para otros como Andrés Martínez de Terramelar la prioridad siempre tiene que ser la Academia. "Hay muy buenos jugadores. Que miren abajo", aconsejaba al club.

Así, entre tertulias futboleras y buen ambiente, pasaron el día los 350 aficionados que hicieron valencianismo en la fiesta del sector 18, que incluye a las peñas de los municipios de Burjassot, Paterna, Manises, Mislata, Quart de Poblet, Aldaia y Barrio del Cristo. Allí estuvieron las peñas anfitrionas: Ca Bata, Bar Paula y Burjassot, así como las vecinas La Torre, Terramelar, Valterna, All i Pebre de Quart de Poblet, Pumuki del Barrio del Cristo, El Pincha de Manises y Romis de Mislata. La mañana comenzó a las doce del mediodía con hinchables y juegos de mesa para los más pequeños. Además, se celebró las eliminatorias del I Concurso Interpeñas de pruebas de conocimiento y habilidad con balón.

Tampoco falló la comida con jamón al corte para almorzar y paella valenciana, como no podía ser de otra forma, para comer. Y todo amenizado por la Charanga ´Samaruc´. El acto, sin futbolistas de la actual plantilla, contó con la presencia del embajador del Valencia Ricardo Arias y los exjugadores Miguel Ángel Bossio, Adorno, Pablo Rodríguez, Luis Pascual y Arturo Boix. Blas Madrigal y Miguel García fueron la representación de l´Agrupació de Penyes. La fiesta se cerró con una rifa y un deseo: que el año que viene sea mejor.