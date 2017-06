El Valencia se vuelca con su capitana: Ivana, va por ti

La mala noticia del triunfo ante el Athletic fue la lesión de Ivana Andrés. El pase a semifinales no fue redondo por eso. La capitana salió desequilibrada de un duelo aéreo y en la caída sufrió dos fracturas no desplazadas en la clavícula izquierda. La defensa sigue inmovilizada en la zona dañada y pendiente de más pruebas. El golpe para el grupo ha sido duro. Ivana, líder total, es fundamental en el eje de la retaguardia. Es una de las claves en la estructura de un equipo que tiene en el equilibrio uno de sus puntos fuertes. La respuesta del vestuario no se ha hecho esperar. Los mensajes de ánimo se han sucedido en las últimas horas en las redes sociales. Más que merecido. El bloque se ha volcado con su capitana.

Baja segura para el partido de 'semis' de la Copa de la Reina ante el Barcelona, el propósito es dedicarle a Ivana el pase a la final y ganarla. Después de una temporada sobresaliente, la intención es ponerle la guinda compitiendo sin límites. Por si no fuera suficiente, la lesión de Ivana ha generado una reacción conjunta. Será otra motivación más para atacar una competición especial con todo.

«Luchar, ganar, luchar, ganar... ganar, ganar y ganar. Tenemos un motivo más, por Ivana Andrés», lanzó Débora García. «Seguimos soñando junt@s. Mucho ánimo Ivana, estamos contigo capi», escribió Gio Carreras. «Gran trabajo del equipo, queremos más. Ivana, estamos contigo», le dedicó Carol Férez. «Estamos en semifinales de la Copa con un sabor muy agridulce por la lesión de Ivana. Muchísimo ánimo, estamos contigo, nuestra cinco», publicó Mari Paz. «Ahora tenemos un motivo más. Por ti Ivana. Mucho ánimo capi, lucharemos», expresó Claudia Zornoza. Salo Navalón también dejó su firma: «Y así, todas juntas, a la semifinal de la Copa. Esto va por ti capi, recuerda pase lo que pase.

Ivana se lesionó antes del descanso. Cristian Toro aguantó hasta la reanudación para hacer la sustitución y retocar el equipo. Lo sucedido ante el Athletic ofrece una pista clara sobre quién ocupará el lugar de Ivana y cómo se reestructurará el Valencia Femenino de cara al encuentro contra el Barcelona. Natalia Gaitán se retrasaría y pasaría del centro del campo al eje de la zaga junto a Paula Nicart. Se mueven fichas. Banini o Carol Férez respaldarían a Claudia y Gio, mientras que Aedo entraría en ataque de inicio. La lesión de Ivana no es cualquier cosa. Primero, por su categoría. Dos, por su personalidad. Y tres, por la remodelación... con relevos de confianza.

Nunca es buen momento para caer lesionada, pero esas dos fracturas en la clavícula de Ivana debilitan al Valencia en plena Copa de la Reina. El objetivo de todo el bloque del Femenino es reciclar la mala noticia en otro motivo de unión. La idea es salir fortalecidas, si es posible. Una vez más, el VCF está demostrando que es un equipo compacto y solidario. Ese es su punto de fuerza. El Barça planteará un reto tremendo y obligará a competir al máximo. Otra vez, las blanquinegras tendrán que exhibir su mejor versión, en todos los sentidos. La final pasa por dar un nuevo paso al frente. El viernes 16 (17:00 horas) será la gran cita. Ivana no estará en el campo, pero sí se sentirá su espíritu.

Vilda aún no ha anunciado su sustituta contra Brasil

La baja de Ivana Andrés también es un contratiempo importante para la selección española; justo cuando se había convertido en un pilar indiscutible en ese engranaje de tres centrales que Jorge Vilda empleará en la inminente Eurocopa. La Roja anunciará en las próximas horas quién entrará en su lugar para el amistoso del próximo sábado día 10 ante Brasil en el Fernando Torres de Fuenlabrada. Entre las candidatas está Paula Nicart, su socia en el centro de la defensa, que ta estuvo junto a ella y Mapi en el amistoso del 8 de abril en Bélgica.

Junto con Patri Ojeda, del Tacuense, Ivana es la única futbolista de campo con pleno de minutos en la Liga Iberdrola. Su contador se apagó en la ida de cuartos ante el Athletic. La valencianista se pierde la Copa de la Reina, el partido de Brasil y nadie quiere asumir que también la Eurocopa, aunque la realidad es que es casi un imposible que pueda llegar. El amistoso ante Marta y Andressa será el penúltimo antes de la Euro de los Países Bajos. Antes hay otra fecha prevista y todo apunta a que Bélgica devolverá la visita. Tras ese momento, Jorge Vilda anunciará a sus elegidas.