Nacho Vidal: El lateral derecho está en casa

Nacho Vidal ha llamado la atención de Marcelino García Toral y a fecha de hoy es el candidato número uno para convertirse en el sustituto de Joao Cancelo este verano. El Valencia se plantea la posibilidad de apostar por el lateral derecho del Mestalla y, por tanto, renunciar a buscar sustituto al portugués en el mercado de verano. El canterano encaja en los planes deportivos y económicos del club. Ofrece garantías en el campo y permite un ahorro considerable de dinero que se destinaría a reforzar otras posiciones prioritarias como el centro de la defensa, el centro del campo, el juego exterior y la delantera. De ser así, Nacho Vidal acabaría formando pareja en el carril del ´2´ junto a Martín Montoya. El catalán es un intocable para Marcelino. Sería, por tanto, el mismo modelo que la dirección deportiva ha planificado para el lateral izquierdo con la presencia de un jugador consagrado como José Luis Gayà y la proyección desde atrás de Toni Lato.

El de El Campello (24 de enero de 1995) está firmando su mejor temporada en el Mestalla a sus 22 años y los informes del club no pueden ser mejores. Nacho Vidal ha explotado y su proyección no ha pasado desapercibida para varios clubes de segunda. Tampoco para el Valencia. El club blindó al futbolista el 4 de mayo y amplió su contrato tres temporadas más. La apuesta de futuro es hasta 2020. El segundo de Marcelino, Rubén Uría, ha tomado nota de sus partidos del ´play-off´ de ascenso a Segunda contra el Real Murcia y el Celta B -con gol incluido- y la primera impresión no ha podido ser mejor. Gusta. El futbolista está citado el próximo 3 de julio en la ciudad deportiva de Paterna para demostrar que el lateral derecho del Valencia está en casa. Que no hará falta buscarlo fuera.

Nacho ha recuperado en nivel que le llevó a las categorías inferiores de la selección española sub´ 16, sub´ 17 y sub´ 18. El canterano tiene el aval de Gayà. Juntos conquistaron en 2013 la Copa Atlántico con la ´Rojita´. La clave de su explosión está en la continuidad que le ha dado Curro. Una confianza que no tuvo en las dos últimas temporadas junto a Leuko y Akapo. Nacho es el futbolista de campo que más minutos ha jugado del filial. Solo se ha perdido dos partidos. Uno por sanción ante el Gavà y otro, el último de la liga, frente a l´Hospitalet para descansar de cara a la promoción.

No ha sufrido ninguna lesión y no es casualidad. Fue de los mejores en las pruebas físicas y es reconocido por sus propios compañeros como un profesional. "Es de los que entra el primero a Paterna y sale el último tratándose y cuidándose. ¡Así de fuerte está!". Sacrificio, honradez y compromiso. Son algunos de sus valores. Esos que tanto se echaron de menos en el primer equipo este temporada. Por si fuera poco, es polivalente -ha cumplido con nota a pierna cambiada en la izquierda- y tiene jerarquía. Es uno de los capitanes del vestuario. También una cabeza bien amueblada. Nacho alterna el fútbol con sus estudios de Fisioterapia en la Univeridad de València. Ya solo le queda un año.

Llegó del Hércules con 14 años

El lateral llegó del Hércules con catorce añitos de la mano del área de captación de José Jiménez. Su primer equipo fue el Cadete B. Entonces era central. Sin embargo, se ha ido reconvirtiendo a lateral con el paso de los años. Fernando García fue el primero en reubicarlo en un partido del Juvenil B contra el Villarreal. Nacho dejó su pueblo hace ocho años en busca de un sueño. Vivió cuatro años en la residencia, uno en La Petxina y lleva tres seguidos en un piso... a una hora y cuarenta minutos en coche de su casa. Todo ese esfuerzo ahora puede tener recompensa. Está disfrutando de la temporada del filial y tiene hambre e ilusión de más.

De hecho, no le importaría quedarse sin vacaciones. Luchar por un sitio en el primer equipo es lo máximo para él. El año pasado fue, según sus propios compañeros, el mejor canterano de la pretemporada junto a Soler y esta año fue convocado por Voro para el partido de Liga contra el Celta en Mestalla. Calentó en la banda, pero se quedó con las ganas de debutar. Ese día no ha llegado, pero trabajando como lo hace parece que cada día esté más cerca.