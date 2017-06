Marcelino suspira por el fichaje de Areola

Alphonse Areola quiere salir del Paris Saint Germain. El guardameta francés, que cuajó su mejor temporada al más alto nivel bajo las órdenes de Marcelino, está cansado de vivir a la sombra de Kevin Trapp, que le ganó la titularidad a raíz de unos errores que cometió esta pasada temporada y su papel desde entonces quedó limitado a jugar en los torneos menores. Considera así que su carrera requiere continuidad en la participación y su futuro está más en el aire que nunca. El Valencia con Alves, Jaume y Ryan tiene tres porteros en plantilla y a priori, con carencias casi en todas las posiciones, la portería debería darse por cubierta, pero de ellos quizá el único que tiene asegurada su continuidad en el club es el de Almenara. Alves es el elegido para salir este verano, ha completado un ciclo y se esperan ofertas por él, mientras que Ryan exige «garantías» al club de que va a jugar, si no, como dijo, se buscará «otra cosa». No acepta la competencia y eso, con el interés del Brighton de la Premier League, podría abrirle la puerta y preparar el terreno para la llegada de otro guardameta. Ojo a Areola.

Areola expresaba su situación en declaraciones a Telefoot. «Vine a París para jugar», lamenta, «no ha sido la temporada que esperaba, pero ha sido gratificante. Mi peor recuerdo de esta temporada ha sido la eliminación contra el Barça en Champions. Nos hizo mucho daño». Sobre su competencia con Trapp, el futbolista comenta «trabajamos con respeto, es una competencia sana. Igual que en la selección francesa con Lloris y Costil». El próximo verano se celebrará el Mundial de Rusia y sabe que jugar semana tras semana puede ayudarle a dejar de ser tercer portero de su selección y adelantar posiciones con respecto a sus competidores.

Por eso se ha propuesto jugar en algún equipo «ya sea en París o en otro lugar». Esa es su decisión. Unai Emery lo fulminó cuando comenzó a ofrecer dudas en su rendimiento y su situación cambió desde entonces. Al Paris Saint Germain, con esta patata caliente, le interesaría otra cesión para que el futbolista, que a sus 24 años tiene una gran proyección a futuro, pueda revalorizarse o crecer de forma definitiva. Con Marcelino el guardameta ya rayó a un gran nivel en Villarreal en la temporada 2015/16, cuando llegó para cubrir el vacío que escarbaba Sergio Asenjo con sus lesiones. Titular indiscutible, fue una de las notas positivas del Submarino en el campeonato y se ganó la vuelta al Paris Saint Germain por la vía rápida.



La Premier tienta a Ryan

Areola quiere escapar de la competencia con Trapp y ahí la confianza de Marcelino puede ser un factor decisivo. Si hay alguien que puede convencerlo y que puede darle justo lo que requiere en este momento ese es el entrenador del Valencia. La cesión, además, encajaría con la realidad financiera del club de Mestalla, que vive una situación de bloqueo. Atrapados y a la espera de que Lim de luz verde para realizar una inversión en fichajes.

La venta de Alves, al que el Nápoles considera como la alternativa número uno ante la posible salida de Reina –el objetivo primordial de los napolitanos es mantenerlo en plantilla a pesar del interés de Benítez en reclutarlo– y de Ryan son los dos pasos que tienen que darse para que este guardameta acabe aterrizando en Mestalla. El australiano quiere ser el número y no aceptará otra cosa que no sea ser titular. Esa postura, sin embargo, no encaja con la manera de trabajar de Marcelino, que valorará a los porteros por el trabajo diario. Jaume, en este sentido, afirmaba hace unos días: «voy a trabajar a muerte para ganarme el puesto». La portería del Valencia está muy caliente.