Vía libre para fichar a Aréola, Neto o Guruceaga

El Valencia está ultimando con el Brighton el traspaso de Mathew Ryan por un montante aproximado a los seis millones de euros. Su jefe ejecutivo, Paul Barber, ponía rumbo de regreso a Inglaterra ayer al mediodía y lo hacía satisfecho con los avances logrados en la negociación después de tres días de contactos en València. La operación está hecha a falta solo del ´sí´ del jugador, en cuyo entorno ayer al cierre de esta edición daban prácticamente por hecho el traspaso. El australiano se marcha dos temporadas después de aterrizar en Mestalla sin acabar de ajustar las expectativas al rendimiento. Su adaptación y sus condiciones no se discuten pero sus números y su participación no han sido las propias de un portero que exigía «garantías» de que iba a ser el número uno. De lo contrario, avisó, buscaría «otra cosa». Tiene mercado, el Valencia tiene la necesidad de hacer caja para poder comenzar a concretar operaciones y no es imprescindible. La marcha de Ryan es la primera pieza del efecto dominó. Marcelino quiere dos porteros más otro que alterne con el filial, Alves está en el mercado y solo queda Jaume, por lo que se abre vía libre para el fichaje de otro portero.

Los principales responsables de la parcela deportiva, con Alexanko y Alemany a la cabeza, llevan varios días trabajando la incorporación de otro guardameta y sobre la mesa hay dos grandes nombres propios. Uno es el de Alphonse Aréola. El francés, que ha sido suplente prácticamente durante toda la temporada, quiere escapar de la competencia con Kevin Trapp en el Paris Saint Germain. Su objetivo es ser titular semana tras semana para redoblar sus opciones de ser protagonista en el próximo Mundial de Rusia. En declaraciones a Telefoot expresaba su descontento: «vine a París para jugar, no ha sido la temporada que esperaba... Quiero jugar, ya sea en París o en otro sitio». Su postura está muy clara. Casi tanto como la de Ryan. Y la confianza de Marcelino, en este sentido, puede convertirse en un factor capaz de declinar cualquier balanza. El asturiano ya lo tuvo en la temporada 2015/16 en el Villarreal, donde jugó cedido y rayó a su mejor nivel desde que alcanzó la élite. Ambos tienen buena sintonía, y al PSG le interesa que el Aréola juegue para revalorizarse o dar el salto definitivo y regresar una temporada después.



El mismo perfil

Otro candidato es Neto, de la Juventus de Turín. Suplente de Buffon durante las últimas temporadas, el guardameta brasileño está en la agenda de clubes como el Nápoles para ser primera opción la próxima temporada –como Diego Alves– y tiene un gran cartel en el fútbol italiano. Antes de la Juventus estuvo cuatro temporadas en la Fiorentina. Se ajusta al perfil de Areola, es un portero de envergadura pero con reflejos y agilidad bajo palos. No ha sido titular en la Juventus porque delante tiene a uno de los mejores guardametas de la historia pero en la Coppa de Italia ha demostrado fiabilidad. De ahí, las referencias que tiene el Valencia CF. Ha sido campeón con un buen nivel dentro de un engranaje de un equipo grande. A sus 27 años está en un punto de madurez óptimo. Quiere jugar, sabe que si juega y tiene continuidad puede ir al Mundial con su selección. Está en la carrera por la portería de Brasil junto a Alves. No tiene todavía pasaporte comunitario y acaba contrato el 30 de junio de 2019, dentro de dos temporadas.



Otra alternativa

El Valencia busca un portero contrastado como pueden ser Aréola y Neto que competiría por la portería con Jaume Domènech. Todo apunta a que estas operaciones serían cesiones por la particular situación económica que atrapa ahora mismo al club, por eso se están mirando más opciones para el futuro a medio plazo. Según ha podido saber SUPER, el club tiene también una tercera alternativa sobre la mesa, se trata de Gastón Guruceaga. El guardameta de Peñarol fue el principal objetivo que tuvo a Miguel Ángel Angulo hace unas semanas en el partido entre Peñarol e Independiente de Medellín de la Copa Libertadores –demuestra que el Valencia sabía que la portería estaba caliente– junto con Nahitan Nández, si bien este no jugó y solo pudo tomar nota del portero. Tiene 22 años y el objetivo de su club es retenerlo al menos hasta el mercado de invierno. No es una opción solo de presente sino también de futuro en el caso de que Aréola o Neto llegasen a préstamo. Guruceaga viene destacando desde mediados de 2015, ha sido importante en categorías inferiores de su selección, fijo en la Sub-20 y a día de hoy es el suplente de Muslera en la absoluta. Es uno de los porteros a tener en cuenta de Sudamérica.