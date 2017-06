"Alves quiere un club top, necesita nueva adrenalina"

La revolución en la portería del Valencia CF va camino de abarcar dimensiones más amplias de las esperadas. La salida de Mat Ryan al Brighton a cambio de seis millones de euros está pactada y, mientras el club trabaja en la llegada de un portero que compita con Jaume Domènech, Diego Alves podría ser el siguiente en dejar su sitio después de seis temporadas en Mestalla. Los mandos valencianistas comunicaron a los agentes del brasileño que no entraba en los planes de regeneración de Marcelino y esta vez Diego sí está dispuesto a cambiar de aires, siempre y cuando cuente con una oferta que colme sus aspiraciones deportivas y económicas.

El Nápoles "encaja" en los planes de Diego Alves, al menos, así lo ha dicho en una radio italiana Graziano Battistini, socio en Italia del representante del exportero del Almería. "Diego quiere un club top... y el Nápoles encaja. Estamos buscando opciones de alto nivel para su futuro porque necesita una nueva motivación y adrenalina", dijo el intermediario transalpino en la emisora ´Kiss Kiss Napoli´.

El brasileño de 31 años puede formar parte del ´baile de porteros´ que se avecina en diferentes clubes europeos. Pepe Reina está reñido con el presidente napolitano, Aurelio De Laurentiis, y ha recibido una propuesta del Newcastle de Rafa Benítez. Para reemplazarlo, en Italia se habla del joven polaco del Empoli,Skorupski, y de dos brasileños: Neto, por quien la Juve solicita entre seis y siete millones, y el propio Diego Alves. Además, al Nápoles le han ofrecido la posibilidad de Iker Casillas, quien acaba contrato con el Oporto.



Neto, forzado a salir de Turín

Neto, suplente de Buffon en la Juventus, también está encima de la mesa del Valencia, ya que en Turín no tiene sitio. La Vecchia Signora, club que mantiene excelentes relaciones con el Valencia, espera en breve concretar el fichaje del polaco Wojciech Szczesny, que esta temporada ha jugado en la Roma, cedido por el Arsenal. La alternativa favorita del entrenador, Marcelino García Toral, es la del galo Alphonse Aréola. El ex del Villarreal desea jugar para encontrar un hueco en el próximo Mundial de 2018 con la selección francesa. El PSG se plantea una cesión del arquero de ascendencia filipina, aunque no descarta concretar una venta a la Premier, donde Aréola cuenta con un importante cartel. El Saint-Étienne también desearía la cesión de Aréola para suplir la más que probable salida de Stéphane Ruffier.



De Laurentiis quiere juventud

De vuelta a Alves, Battistini incidió en que "Diego merece un club de primer nivel, sin ofender al Valencia. Y el Nápoles se ajusta a sus condiciones". "Es pronto para decir si el Nápoles está pensando en él, pero si Reina se fuera, en términos de carácter, nivel y experiencia, Alves sería adecuado para desempeñar ese rol", dice el agente italiano del aún valencianista. Sin embargo, la edad de Diego no acaba de convencer al Nápoles, al menos, a su primer dirigente. "Queremos uno para los próximos diez años, debemos mirar al futuro", apuntó De Laurentiis en la gala de premios de ´Football Leader´... La portería del Valencia promete un verano movido.