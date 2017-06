El mercado de fichajes sigue sin abrirse para el Valencia

Ha pasado un mes desde el comunicado con el que el pasado 11 de mayo el Valencia CF anunciaba el fichaje de Marcelino García Toral para las dos próximas temporadas. La presentación del asturiano se retrasó hasta el final de la Liga, el martes 23 de mayo, pero desde aquel momento el Valencia 2017/18 ya estaba en marcha. Un mes en el que el balance de movimientos en la plantilla está lejos de los objetivos, que pasan por una profunda remodelación de la misma que apenas se ha iniciado. A pesar de los continuos intentos no hay confirmado ningún nuevo fichaje y la del guardameta Mathew Ryan es la única salida destacable, aunque todavía no es oficial. Está casi todo por hacer a tres semanas de que el equipo comience el trabajo de pretemporada y la nota más destacada es que en este tiempo sí se empieza a ver la mano del nuevo técnico en lo que a la planificación de la próxima temporada se refiere.

La mano de Marcelino es, de hecho, el gran aval que tiene el Valencia CF ante sus aficionados a falta de nuevas incorporaciones que puedan ilusionar más o menos en la calle. La gente cree en el técnico asturiano y sigue a la espera de que los movimientos de limpieza en el vestuario y de llegada de nuevos jugadores comiencen a fructificar en realidades. Todo el trabajo de este mes confirma las decisiones de consenso pactadas con el nuevo entrenador, que pasan por la renovación de liderazgos empezando por la portería, donde la próxima salida puede ser la de Diego Alves. Y también por el perfil de los futbolistas que persigue el club en el apartado de incorporaciones, con el centro de la defensa y la posición de ´6´ como objetivos prioritarios fijados por Marcelino.



Su sello en los fichajes

También se aprecia esa mano del técnico en algunos nombres por los que apuesta el club para dichas posisiones, como el meta francés Alphonse Aréola, al que ya tuvo en el Villarreal. Caso similar al de los centrales Iván Marcano y Gabriel Paulista, el interior del Barça Denis Suárez o el delantero del Atlético Luciano Vietto, futbolistas que en algún momento ha tenido en sus equipos. [Consulta los posibles fichajes del Valencia CF]

El Valencia, en este sentido, afronta el mercado con un plan establecido por el director general Mateu Alemany, con mucha paciencia pero sin demasiado dinero para lanzarse a por sus objetivos. Con la salida de Ryan al Brighton inglés, el club habrá recogido alrededor de ocho millones de euros extraordinarios, los seis que pagarán los ingleses por el meta australiano, alrededor de 1,2 del Espanyol por Piatti y otros 800.000 euros del Eibar por el meta Yoel Rodríguez. Además, por el momento ya ha restado de su coste de plantilla otras dos fichas importantes, como son las de Mangala y Siqueira, aunque empieza a ser urgente la llegada al menos de un central que tranquilice al entrenador. Si no es así y no se producen más movimientos, tendrá que comenzar la pretemporada con Santos y Abdennour acompañando a Garay, dos jugadores con los que no cuentan para el inicio de la competición como ya ocurrió hace un año.

Marcelino, en una entervista muy personal a la televisión del propio Valencia, se muestra ilusionado con la posibilidad de ganar un título en estos dos años que de momento tiene firmados, para seguir así la estela de un entrenador al que admira y tiene como referencia como es Rafa Benítez. Para que así sea, tendrá que empezar a pasar cosas importantes en este mercado de verano que ha consumido ya sus primeras semanas sin noticias relevantes para el valencianismo.