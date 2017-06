El Valencia Mestalla toma Murcia y luchará por el ascenso

El Valencia Mestalla logró el pase a la final por el ascenso a la Liga 1|2|3 con muchísimo sufrimiento en la Nueva Condomina en un partido que pudo decantarse para cualquier lado, pero que finalmente quedó 0-0 dando el pase al Mestalla por el 2-1 conseguido en la ida. Los de Curro Torres tuvieron más ocasiones en la primera mitad, pero en la segunda, el Real Murcia apretó, sobre todo en los últimos 20 minutos donde rozó el gol. Sivera se erigió como el héroe valencianista e incluso los visitantes pudieron llevarse el partido en el descuento con varias ocasiones.

[Vídeo: Recibimiento hostil con insultos y enfrentamientos a los valencianistas en Murcia]

Con una Nueva Condomina con más de 20.000 espectadores, mil de ellos valencianistas apoyando al filial, arrancó la vuelta del segundo partido por el ascenso a la Liga 1|2|3. El Valencia Mestalla salió mejor en los primeros minutos, con dominio de balón y un acercamiento peligroso con un tiro de Nacho Gil que salió rechazado al dar en un compañero y no pasó muy lejos de la portería defendida por Simón. El Mestalla no renunciaba a presionr arriba a un Murcia que iba asentándose sobre el seco césped. La defensa del Valencia, algo atrás, estaba contundente y no se complicaba en sus despejes. Las mejores ocasiones de la primera mitad fueron para Eugeni. En el 20', el Valencia robó el balón en campo rival, Quim Araujo condujo la pelota hasta la frontal y se la dejó a Eugeni, que con todo a favor, la mandó al muñeco. Dos minutos después, otro robo del Mestalla le volvió a caer a Eugeni, que con rosca la puso en el palo largo desde el pico izquierdo del área, pero Simón despejó con una buena estirada. Los acercamientos más peligrosos del Murcia fueron a partir de la media hora, con un cabezazo alto de Guardiola y un remate flojo de Curto que atajó sin problemas Sivera. Lato también se mostró contundente en el lateral y Alberto Gil junto con Nacho Gil fueron los más activos en los ataques blanquinegros.

En la segunda mitad, el equipo pimentonero apretó, aunque Rafa Mir tuvo la primera ocasión con un tiro que se fue por arriba cuando estaba dentro del área. El filial dio un paso atrás y el primer aviso en la segunda parte del Real Murcia vino de los pies de Rayco, pero Sivera detuvo bien abajo un tiro que iba dentro. El filial no tenía ni balón ni presencia en ataque con el paso de los minutos en la segunda mitad y poco a poco el Murcia iba creciéndose en el partido, consciente de que el 1-0 daba el pase a la final por el 'play-off'. La salida de Aridai, tras varias semanas lesionado, dio otro aire al Valencia en ataque. Fue en el minuto 70 y el canario llevó todo el peligro del Mestalla en la segunda mitad. Con buenas jugadas individuales conectando con Nacho Gil, el Valencia tuvo varios acercamientos. Pero quién más pudo anotar en esos minutos fue el Real Murcia. Primero Sivera erró en una salida y el remate dentro del área de Curto se fue por un costado, con la portería vacía. Poco después, Sivera enmendó su error con otro paradón absoluto, abajo, por su palo, cuando todo apuntaba al 1-0 local en el minuto 89. El colegiado alargaba en cinco minutos el sufrimiento valencianista y en el 92', el tiro al larguero de Adrián Cruz puso el miedo en el cuerpo a toda la afición en la Nueva Condomina y a los que lo siguieron por la televisión. La entrada de Jordi Sánchez dio también vida al Valencia, con muchos balones recogidos y aguantados por el fornido delantero, vital en esa fase final del partido donde Aridai y Quim Araujo pudieron anotar el 0-1. El Valencia aguantó en ese descuento la posesión con madurez y demuestra ser un equipo muy competitivo que peleará por el ascenso en la última ronda, tras eliminar el Celta 'B' y ahora, al histórico Real Murcia. Ahora, el Albacete Balompié será el rival por ascender a la Segunda División. Un equipo histórico. Pero el Mestalla ya ha demostrado que es capaz de eliminar a cualquier rival.