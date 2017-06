El último fichaje del Valencia

El Valencia CF se reencontró en su reciente viaje a New York con uno de sus futbolistas más emblemáticos de los últimos años. Se trata, claro, de David Villa, actual jugador de los New York City FC, que desde la distancia sigue de cerca todo lo que pasa en València: "Por supuesto, sigo a todos mis ex equipos, le tengo mucho cariño a todos y especialmente al Valencia. Estuve allí mucho tiempo, sigo mucho la actualidad, me gusta disfrutar cuando ganan, sufro mucho cuando pierden, y hago lo que haría cualquier persona que le tiene cariño a un club como el Valencia".

Villa posó junto a Salvador González ´Voro´ con la nueva camiseta del equipo valencianista y, en declaraciones a medios oficiales del club, manifestó su confianza en el trabajo de Marcelino. Respecto al nuevo entrenador del Valencia CF, explica que "conozco bien a Marcelino, fue mi entrenador cuando yo empezaba en el filial del Sporting. Le considero un amigo, hemos coincidido muchas veces en nuestras carreras deportivas. Creo que es el entrenador perfecto para el Valencia, para volver a llevar al Valencia donde se merece, un entrenador con mucho carácter que por todos los sitios por donde ha pasado ha triunfado y por tanto estoy convencido que lo hará en el Valencia también".

Está convencido de que "Marcelino se acopla a todos los estilos, a todos los clubes posibles, es un entrenador con mucho éxito, es muy bueno, un gran entrenador, y cuando eres bueno y haces las cosas bien, es difícil no acoplarte a ningún estilo. Pienso una vez más que ahora mismo como se encuentra el Valencia necesita un revulsivo, en este caso como entrenador, y creo que Marcelino reúne todas esas características que ahora pueden llevar al Valencia a cambiar de cara y a volver a estar en lo más alto, como siempre".