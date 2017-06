Ocho jugadores del Valencia, nominados por Fútbol Draft

Futbol Draft ha dado a conocer este lunes el nombre de los 132 jóvenes talentos que optan este año a entrar en los 'Onces de Oro, Plata y Bronce' de la cantera del futbol español. El primer Comité Técnico, formado por miembros de todos los estamentos del fútbol español (CSD, RFEF, LFP, AFE y AEAF), ha elegido a los siguientes jugadores del Valencia CF, todos ellos pertenecientes a la Academia y, más en concreto al Valencia Mestalla y Juvenil A de División de Honor, salvo el centrocampista Carlos Soler, que ya es futbolista del primer equipo a todos los efectos.

Los nominados valencianistas son Toni Lato como mejor lateral izquierdo, Javi Jiménez y Hugo Guillamón como mejor central izquierdo, Carlos Soler como mejor mediocentro derecho, Ferrán Torres como mejor banda derecha, Álex Blanco como mejor banda izquierda, Fran Villalba como mejor media punta y Fran Navarro como mejor delantero centro.

A lo largo del año, Futbol Draft realizará otros tres comités técnicos y a final de 2017 se decidirán los Onces de Oro, Plata y Bronce en categoría masculina y el Once de Oro, en categoría femenina. Al Comité Técnico, que preside el ex seleccionador nacional Iñaki Sáez, han asistido Javier Lasagabaster (director Futbol Draft), Albert Celades (seleccionador sub21), Luis de la Fuente (seleccionador sub19), Santi Denia (seleccionador sub17), Vicente Miera (ex seleccionador nacional absoluto), Miguel Ángel España (entrenador de porteros RFEF), Juan Carlos Gómez Perlado (preparador físico RFEF), Raúl Ojeda (LFP), Ángel Caballero (presidente AEAF), Nacho Silván (experto en fútbol de cantera) y Ana Rossell (experta en fútbol femenino).



Esta es la lista completa:



PORTERO

Jugador Año Equipo Juan Soriano 1997 Sevilla F.C. Unai Simón 1997 Athletic Club Iván Villar 1997 Celta de Vigo Álvaro Fdez. Llorente 1998 C.A. Osasuna Dani Martín 1998 Sporting de Gijón Diego Conde 1998 Atlético de Madrid Iñaki Peña 1999 F.C. Barcelona Adrián López 1999 R.C.D. Espanyol Marc Vidal 2000 Villarreal C.F. Álvaro Fdz. Calvo 2000 Real Madrid Adrià Rojas 2000 F.C. Barcelona Arnau Tenas 2001 F.C. Barcelona

LATERAL DERECHO Jugador Año Equipo David Carmona 1997 Sevilla C.F. Pablo Maffeo 1997 Manchester City Joan Sastre 1997 R.C.D. Mallorca Pol Lirola 1997 Juventus Borja San Emeterio 1998 Sevilla F.C. Dani Morer 1998 F.C Barcelona Aitor Buñuel 1998 C.A. Osasuna Gonzalo Ávila 1998 R.C.D. Espanyol Álex Robles 1999 Málaga C.F. Gorka Zabarte 1999 Real Madrid Mateu Morey 2000 F.C.Barcelona Víctor Gómez 2000 R.C.D. Espanyol

LATERAL IZQUIERDO Jugador Año Equipo Aarón Martín 1997 R.C.D. Espanyol Adrián Marín 1997 Villarreal C.F. Sergio Akieme 1997 Rayo Vallecano Antonio Latorre 1997 Valencia C.F. Angeliño Esmoris 1997 Manchester City Marc Cucurella 1998 F.C. Barcelona David Fondarella 1998 Villareal C.F. Christian Manrique 1998 Rayo Vallecano Carlos Cobo 1998 Real Madrid Fran García 1999 Real Madrid Haritz Estivariz 1999 Real Sociedad Juan Miranda 2000 F.C. Barcelona

DEFENSA CENTRAL DERECHO Jugador Año Equipo Jesús Vallejo 1997 Real Madrid Julio Pleguezuelo 1997 F.C. Arsenal Lluis López 1997 R.C.D Espanyol Luis Muñoz 1997 Málaga C.F. Pepe Castaño 1998 Villareal C.F. Pelayo Suárez 1998 Sporting de Gijón Álex Martín 1998 Real Madrid David Subías 1999 Real Zaragoza Julen Bernaola 1999 Athletic Club Juan Brandariz "Chumi" 1999 F.C Barcelona Víctor Chust 2000 Real Madrid Eric García 2001 F.C. Barcelona

DEFENSA CENTRAL IZQUIERDO Jugador Año Equipo Jorge Meré 1997 Sporting de Gijón Xiker Ozerinjauregi 1997 C.D. Toledo Javier Jiménez 1997 Valencia C.F. Antonio Montoro 1997 Atlético de Madrid Iñigo Baqué 1997 Athletic Club Diego Alende 1997 Celta de Vigo José María Amo 1998 Sevilla F.C. Álex Zalaya 1998 Real Zaragoza Manu Hernando 1998 Real Madrid Joan Salva 1999 Villareal C.F Jorge Cuenca 1999 A.D. Alcorcón Hugo Guillamón 2000 Valencia C.F.

MEDIO CENTRO DERECHO Jugador Año Equipo Pedro Chirivella 1997 Liverpool F.C. Pape Cheikh 1997 Celta de Vigo Álex Carbonell 1997 F.C. Barcelona Carlos Soler 1997 Valencia C.F. Igor Zubeldia 1997 Real Sociedad Ferrán Sarsanedas 1997 F.C. Barcelona Aleix García 1997 Manchester City José Luis García "Pepelu" 1998 Levante U.D. Óscar Rodríguez 1998 Real Madrid Martín Calderón 1999 Real Madrid Oriol Busquets 1999 F.C. Barcelona Antonio Blanco 2000 Real Madrid

MEDIO CENTRO IZQUIERDO Jugador Año Equipo Cristian Rivera 1997 S.D. Eibar Àlex Carbonell 1997 F.C. Barcelona Fede San Emeterio 1997 Sevilla F.C Carles Aleñá 1998 F.C. Barcelona Peru Nolaskoain 1998 Athletic Club Genaro Rodríguez 1998 Sevilla F.C. Manu Morlanes 1999 Villareal C. F. Pol Lozano 1999 R.C.D. Espanyol Fran Beltrán 1999 Rayo Vallecano Jandro Orellana 2000 F.C. Barcelona Moha Moukhliss 2000 Real Madrid Carlos Beitia 2000 Villareal C.F.

BANDA DERECHA Jugador Año Equipo Sergi Canós 1997 Brentford Enrique Barja 1997 C.A. Osasuna Javi Ontiveros 1997 Málaga C.F. Óscar Melendo 1997 R.C.D. Espanyol Dani Olmo 1998 Dinamo Zagreb Jordán Gutiérrez 1998 R.C.D. Espanyol Alberto Fernández 1999 Real Madrid Javi Pérez 1999 Sevilla F.C. Ivan Martín "Pacheco" 1999 Villareal C.F. Jordi Mboula 1999 F.C. Barcelona Ferrán Torres 2000 Valencia C.F Ander Barrenetxea 2001 Real Sociedad

BANDA IZQUIERDA Jugador Año Equipo Iñigo Córdoba 1997 Athletic Club Gaspar Panadero 1997 U.D. Almería Rubén Fernández 1998 Atlético de Madrid Toni Segura 1998 Real Madrid Álex Blanco 1998 Valencia C.F. Carles Pérez 1998 F.C. Barcelona Alejandro Pozo 1999 Sevilla F.C. Paulino Miguélez 1999 Real Racing Club Diego Pampín 2000 Celta de Vigo Salomón Obama 2000 Atlético de Madrid Sergio Gómez 2000 F.C. Barcelona José Alonso Lara 2000 Sevilla F.C.

MEDIA PUNTA Jugador Año Equipo Mikel Oyarzabal 1997 Real Sociedad Álvaro Fidalgo 1997 Real Madrid Fran Villalba 1998 Valencia C.F. Antonio Otegui 1998 C.A. Osasuna Jonatan Montiel 1998 Rayo Vallecano Javier Puado 1998 R.C.D Espanyol Paolo Fernándes 1998 Manchester City Manu García 1998 Manchester City Alberto Fernández 1999 R.C.D. Mallorca Alberto Soro 1999 Real Zaragoza Brahim Abdelkader 1999 Manchester City Víctor Sanbartolomé 1999 Athletic Club