Jorge, el bebé que animó al Mestalla en Murcia hasta que cayó rendido

"Me llamo Jorge y el pequeño tiene 9 meses. Yo nací en Valencia y me vine a Granada a los 9 años pero mi sentimiento por el Valencia CF es desde que nací. Aquí en Granada me casé con una granadina, Mamen, que también se ha hecho valenciana, le encanta Valencia. El año pasado tuvimos al peque Jorge, que a punto estuvo de nacer en Valencia. Nació el 19 de agosto y nosotros vamos todos los años a la presentación, y ese año no iba a ser menos, a los dos días de irme de Valencia nació un futuro valencianista".

Así cuenta su historia, un valencianista que vive eny que el pasado domingo protagonizó, junto a su recién nacido hijo, una de las imágenes más tiernas del partido que el Valencia Mestalla disputó en La Nueva Condomina ante el Murcia.

Jorge, Mamen y el pequeño Jorge no dudaron en ir al partido para animar al filial en su sueño de lograr el ascenso. "Fue un día inolvidable para nosotros " dice en cuanto este periódico se puso en contacto con él para conocer mejor qué se escondía detrás de aquella foto que corría como la pólvora por las redes sociales y en la que se veía a un padre en la grada de la Nueva Condomina, con la camiseta del Valencia y con pequeño en brazos.

Esta familia que sufre y disfruta del Valencia en la distancia ejemplifica a la perfección qué está logrando el Mestalla de Curro Torres. "Fue un día inolvidable" repite Jorge en sus mensajes. Los jugadores del Valencia Mestalla han logrado que los valencianistas se sientan orgullosos de se su equipo. Los chavales les han devuelto la ilusión y las ganas por subir a un coche para viajar durante horas a ver un partido de fútbol. Valga como dato, que el desplazamiento a Murcia fue el más numeroso de la temporada, es decir, han ido más valencianistas a ver al Mestalla a la Nueva Condomina que en toda la temporada a ver al primer equipo fuera de casa. Demoledor.

Para terminar este entrañable relato, nada mejor que volver a la historia del pequeño Jorge: "Y así acabo, reventado de animar", dice su padre por mensaje, adjuntando una foto en la que el bebé duerme plácidamente en la sillita del coche mientras Mamen y Jorge regresan a Granada orgullosos de ser valencianistas y contentos porque el Valencia Mestalla les hizo felices, y eso, no tiene precio hoy en día.