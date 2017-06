Albacete: No es tan mecánico pero es un buen queso

"El Albacete es un equipo hecho para ascender y todo lo que no sea estar en Segunda será un fracaso". La advertencia desde La Mancha es rotunda. Después de superar a un gigante como el Real Murcia y resistir en la Nueva Condomina, el Valencia CF Mestalla se jugará el ascenso en una final a doble partido ante otro histórico como el Albacete Balompié y resolverá la promoción en otro estadio con mucha historia: el Carlos Belmonte. Los tiempos del ´Queso Mecánico´ de Benito Floro quedan lejos, pero este ´Alba´ exigirá la mejor versión del filial.

Las lágrimas de Portu, por el descenso de la temporada pasada, fue una de las imágenes del año en el Belmonte. La estrella del Girona vivió el drama en primera persona. Después de aquello, la plantilla se ha refundado al cien por cien para Segunda B. El equipo es nuevo completamente. Tiene calidad, una buena mezcla de experiencia más juventud y tiene viejos conocidos de la Ciudad Deportiva de Paterna como el central Carlos Delgado, el portero Héctor Pizana y Adri Gómez. Cinco o seis de sus futbolistas están preparados para LaLiga 1|2|3 y hay una docena que puede considerarse figuras de la categoría. El potencial del bloque que comanda José Manuel Aira es tremendo. El entrenador ponferradino aterrizó en el Belmonte después de pasar por Racing de Ferrol y Real Murcia. Su proyecto arrancó como un tiro, pero se frenó durante la segunda vuelta sumido en una profunda crisis de identidad. Pese a todo, los manchegos quedaron campeones del Grupo-II (sin la brillantez esperada en el juego y en los números). Esa tendencia a la baja en su nivel les costó caer ante el Lorca en la primera eliminatoria de ascenso directo y cerca ha estado de cortarles el paso definitivamente ante el Atlético Baleares.

Sufrimiento y liberación

El Albacete siente que se ha liberado después de liquidar en la prórroga al Atlético Baleares. Así lo expresaron Aira y sus futbolistas. El gol de David Prieto en propia puerta hizo justicia. En estas dos eliminatorias, el Albacete ha pagado su falta de puntería y sus errores en la construcción. Sobre todo, está sintiendo el mal momento de Héctor Hernández y Aridane, sus dos hombres gol. Héctor, que se mueve como segunda punta y también arranca desde izquierda, está a cero. Y lo mismo sucede con el enorme Aridane. Por contra, sí están funcionando de maravilla los hombres de banda: José Fran en la izquierda e Iván Sánchez trazando diagonales desde derecha. Para el partido de Mestalla, Carnicer y Dani Rodríguez serán baja por sanción en la medular y habrá que aprovecharlo. Vuelve Rafa Gálvez, pero Aira debe decidir y apostar: 4-2-3-1 o 4-1-4-1. Marc Rovirola y Eloy Gila o Molina son alternativas. Josan (extremo) e Isaac Aketxe (punta) son otra de las balas en la recámara.

El Albacete no ha perdido en el play-off. El Lorca les eliminó por el valor doble de los goles fuera de casa (1-1, 0-0) y por el exceso de presión acumulada. No por juego y tampoco por ocasiones. Ese contexto también lo puede aprovechar el equipo de Curro Torres: es el tapado y tiene que competir libre de cargas. El favorito es el ´Alba´.

El Mestalla no puede dejar que la mejor versión de los manchegos reaparezca. El Albacete llegó a la jornada 18 con sólo seis goles encajados. Fue la mejor defensa de España y de Europa en fútbol profesional. Después de perder ante el Castilla (3-1, jornada 19), sólo ganaron 10 partidos más, con siete derrotas. Con el Atlético Baleares pudo en la prórroga, tras un partido táctico y físico, jugado bajo un calor asfixiante. En casa no ganaban desde el 26 de febrero. Se ha hablado de coraje y épica. El Mestalla no puede ser menos.