Fichajes: Pablo Fornals si sale Dani Parejo

Para los miembros de la secretaría técnica del Valencia CF la semana comenzó con una reunión el lunes de buena mañana. Cuentan los que por la ciudad deportiva blanquinegra estaban que todos salieron del encuentro con caras largas. Y no es para menos porque la revolución que pidió Marcelino para la plantilla y el director general Mateu Alemany calificó de "muchos cambios" está estancada.

Y está estancada por una cuestión económica y no porque los técnicos no hayan hecho un trabajo de campo previo, si bien ha sido a contra reloj. Sea como sea, lo sustancial es que para que haya fichajes primero tiene que haber salidas y lo cierto es que salidas no hay, o al menos no ha habido tantas como los técnicos desearían por más que el australiano Mat Ryan está a un paso de firmar por el Brighton de la Premier League.

El problema con el que se está encontrando el Valencia es que no encuentra salida para los jugadores con los que no cuenta, fundamentalmente Aymen Abdennour, Aderllan Santos y Enzo Pérez, y por lo tanto no tiene liquidez para fichar lo que necesita, defensas centrales y centrocampistas. Esto provoca que el Valencia tenga que acelerar operaciones de venta de futbolistas más cotizados y los nombres son, fundamentalmente Dani Parejo y Joao Cancelo.

De hecho, tal como publicaba SUPER este miércoles, es el propio Valencia CF el que va ofreciendo a otros equipos la posibilidad de que le fichen a Dani Parejo. Así de cruel, pero así de real. Pero que haya necesidad por vender no significa que no se planifiquen las ventas, porque al tiempo que el club trata de conseguir una cantidad de dinero por Parejo que estaría entre quince y veinte millones de euros, negocia con un futbolista para que sea su recambio en la plantilla. En este sentido, tal como ha podido saber este diario, ese jugador no es otro que Pablo Fornals, centrocampista natural de Castellón, que juega en el Málaga y al que los miembros de la secretaría técnica han visto jugar en directo en muchas ocasiones en los últimos meses.



Reuniones

Valga como dato a tener en cuenta que las reuniones con los representantes de Pablo Fornals, la empresa Toldrá Consulting, son constantes, por más que la versión oficial de las partes cuando se pregunta por tantos y tan continuados encuentros sea la renovación del canterano Toni Lato, a la que por otra parte solo falta darle el empujón final para anunciarla cuando el Valencia Mestalla termine la eliminatoria de ascenso a segunda división, que le enfrenta al Albacete este sábado 17 en Mestalla y el domingo 25 en el Carlos Belmonte.

El Valencia está ofreciendo al jugador a diferentes clubes importantes pero esto no significa que el primer paso para la más que posible salida del jugador de Coslada lo haya dado el club de Mestalla. Al contrario, en estos momentos y dadas las versiones que mantienen ambas partes, es complicado saber qué fue antes, si el huevo o la gallina. Es decir, si las dudas del jugador en continuar en el Valencia o la voluntad del Valencia en que el jugador salga.

La opinión de Marcelino al respecto sería clarificadora, y lo cierto es que cuando se le ha preguntado en público ha rehusado hablar de nombres propios, si bien desde su entorno siempre se ha deslizado que el futbolista le gusta pero antepone las ganas de querer formar parte del proyecto a las cualidades concretas de cualquier jugador. Marcelino quiere jugadores con hambre y dispuestos a sufrir.