"Me voy con el corazón lleno de emociones"

El entrenador del Valencia CF Femenino, Cristian Toro, se despide del equipo después de haberlo conducido a la élite del panorama nacional. Las chicas blanquinegras han caído en Las Rozas en las semifinales de la Copa de la Reina (2-1) frente al FC Barcelona y se cierra una temporada de récord, en la que Valencia se ha quedado tercero a las puertas de la Champions League Femenina. Toro cierra así un ciclo brillante.

"Pensar en este momento era difícil, estoy orgulloso por el camino recorrido, por las jugadoras. Les comenté que no empañen lo que hicieron de una excelente manera, de cómo representaron tantos valores. Estoy contento y me siento un afortunado por lo vivido en el Valencia CF", dijo con los ojos humedecidos en lágrimas el míster argentino, una vez que abandonó el corrillo que había formado con las chicas tras el partido.

"Este momento es muy difícil, a todas las chicas les he dado las gracias porque me han representado a mí y con ellas cumplí los sueños de futbolista. Hemos representado valores de esfuerzo, de superación y de juego. Me marcho con el corazón lleno de vivencias y habiendo experimentado un crecimiento en equipo. Deseo que el Valencia Femenino continúe creciendo y que cada vez la gente se enganche más porque ellas se lo merecen, porque se dedican a este deporte. Por más que algunas vengan de afuera sienten los colores y la manera de jugar acá, me voy feliz", añade Cristian Toro.

El técnico reconoce que se ha emocionado cuando los dirigentes del club y las futbolistas le dieron las "gracias por estos años". "Yo sí debo dar las gracias, he crecido acá y me han tratado como a alguien de la familia en tantas cosas muchas. Me voy lleno de agradecimiento y con el corazón lleno de muchas cosas, gracias al Valencia y a la afición, y a las jugadoras que pasaron, a los cuerpos técnicos... este es un momento para seguir creciendo".

"Puedo decir que me voy con la satisfacción de empezar luchando por no descender a estar entre los dos grandes en todo, de lucharles de tú a tú, competir. Si hace un par de años me decían esto, hubiera pensado que era muy difícil y lo hemos hecho por el trabajo de las chicas y de muchas personas. Ojalá se pelee por entrar en esa deseada Champions y los títulos que tuvimos cerquita", concluyó.

Natalia Gaita: "Esperamos que el fútbol femenino siga creciendo"

Por su parte, la centrocampista colombiana del Valencia, Natalia Gaitán, también habló tras el partido ante el Barcelona. "Realmente, fue un partido duro, disputado, empezamos bien, pero después ellas han sido muy efectivas y tienen muy buenas individualidades; en la segunda parte igualamos las fuerzas, buscamos el gol, pero llegó tarde y no hubo tiempo para empatar", analizó.

Gaitán hizo un "llamado de atención a la organización", ya que las semifinales se jugaron bajo 36 grados centígrados desde las cinco de la tarde y el juego tuvo que detenerse varias veces por el intenso calor. "Es muy complicado jugar con este clima, y es para los dos igual, y hay que jugarlo. Esperemos que se mejore para el próximo año, y mis felicitaciones al Barça".

"Este equipo nunca bajó los brazos, hicimos todo para empatarlo, pero nos faltó desmarque, último pase... a seguir adelante. Ivana es una pieza muy importante, aunque aquí estuvimos dando la cara...", indicó Natalia, que acabó reclamando más atención al fútbol en su modalidad femenina: "Esperemos que siga creciendo".