El Sevilla reconoce que quiere fichar a Parejo

El nuevo director deportivo del Sevilla, Óscar Arias, ha reconocido abiertamente que el fichaje de Dani Parejo es una de sus opciones para reforzar el equipo en este mercado de verano, como ya lo fue hace un año. Entonces con Sampaoli en el banquillo, ahora con Berizzo, técnico que conoce pergectamente las virtudes del centrocampista de Coslada.

Arias, sustituto en el cargo de Monchi, se ha referido a diferentes futbolistas en una entrevista a Radio Marca, Jesús Navas, Nolito, Jovetic y, cómo no, Parejo, que tiene en el Sevilla una de sus opciones más firmes para dejar el Valencia CF siempre que el club hispalense ponga el dinero suficiente sobre la mesa.

Cuando le preguntan por Parejo, su respuesta no deja ninguna duda: "Es un grandísimo jugador, como hay otros. Es una opción, pero no me gusta personalizar tanto". El Valencia CF no se va a cerrar en banda como el pasado verano, espera ofertas por el ´10´ e incluso lo ofrece a diferentes clubes.