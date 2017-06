La carta personal de Ryan

La operación salida del Valencia CF se ha cobrado su primera victima. Como anunció hace dos semanas SUPER, el Brighton estaba interesado en hacerse con los servicios de Mat Ryan, hecho consumado oficialmente este viernes 16 de junio.

El guardameta australiano libera una ficha con la que no contaba Marcelino, quien tampoco quiere a Diego Alves, y dota de dinero la cartera de un Valencia CF necesitado de comenzar a cerrar algunas de las operaciones que tiene en marcha. La cantidad del traspaso no ha sido comunicada públicamente por el club, pero todo apunta a que no llegará a los seis millones de euros. Una vez anunciado dicho traspaso, el guardameta australiano no tardó en publicar una carta de agradecimiento: